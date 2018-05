Bummeln, Einkaufen und Genießen! Am 30. Mai 2018 wird Oberwarts Zentrum ab 18 Uhr wieder zur Fußgängerzone. Musik, Kulinarik, Kinderprogramm und Gewinnspiel sorgen für Unterhaltung und die teilnehmenden Geschäfte haben sich viele Angebote und Schnäppchen für die Kunden einfallen lassen. Kunden/-innen, die bei den teilnehmenden Betrieben einkaufen bzw. etwas konsumieren, werden mit einem Los für das Gewinnspiel belohnt. Lose erhält man direkt beim Einkauf/bei der Konsumation. Ganz nach dem Motto „Einkaufen und Gewinnen“ nimmt jedes ausgefüllte Los am großen Gewinnspiel teil. Als Preise winken Waren und Gutscheine der Oberwarter Innenstadtbetriebe.

zVg Oberwarter Einkaufsnacht

Für die Organisation der Veranstaltung ist auch heuer wieder die Stadtgemeinde Oberwart verantwortlich. Die Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit, Mag.(FH) Kerstin Zsifkovits-Taferner, hat in Zusammenarbeit mit den Betrieben und dem Tourismus und Kulturverein ein buntes Programm erstellt. Bürgermeister LAbg. Georg Rosner freut sich auf die Traditionsveranstaltung. „Die Einkaufsnacht ist bei den Kunden sehr beliebt und wir sind bemüht, sie auch heuer zu einem tollen Event zu machen. Oberwart bietet eine große Auswahl an Geschäften und auch in der Innenstadt gibt es ein breites Angebot, das in den Vordergrund gestellt werden soll“, erklärt der Bürgermeister.

Die Angebote und die Produktauswahl der Betriebe sollen an diesem Abend unter dem Motto „Stadt Oberwart — hier kauf ich ein!“ im Vordergrund stehen. Natürlich wird die Einkaufsnacht wieder von einem bunten Rahmenprogramm mit Musik und Unterhaltung begleitet. Ein Höhepunkt ist der Auftritt der Militärmusik Burgenland um 18 Uhr. „Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, ist es uns auch heuer wieder gelungen, die Militärmusik Burgenland für ein Platzkonzert im Stadtpark zu gewinnen. Mit diesem musikalischen Auftritt werden wir den Abend beginnen“, zeigt sich Bürgermeister Rosner begeistert.

OBERWARTER EINKAUFSNACHT

30. Mai 2018 — 18 bis 22 Uhr

Angebote, Musik und Unterhaltung

Innenstadt und Einkaufszentrum Oberwart (eo)

AKTIONEN IN DER INNENSTADT

Sonderangebote in den teilnehmenden Betrieben

Gewinnspiel (zu gewinnen gibt es Sachpreise und Gutscheine der teilnehmenden Betriebe)

Kinderprogramm (Verschiedene Stationen mit Straßenmalen, Luftballonen, Hüpfburg oder auch Dosenwerfen sind in der Innenstadt aufgebaut.)

Platzkonzert der Militärmusik Burgenland um 18 Uhr im Stadtpark

Musik in der Stadt

Sonderangebote der Gastronomiebetriebe

Großes Abschlusskonzert mit „The Earls“ im Stadtpark (ab 22 Uhr)

AKTIONEN IM EO

Zahlreiche Aktionen und Schnäppchen

Mister Piano – Premiere der neuen Show: Das größte Klavier der Welt kommt ins eo! Bekannt ist das Walking Piano aus dem Film „Big“ mit Tom Hanks.

Draxler-Koarl – Handwerkskunst aus Buchschachen

Karikaturist - Innerhalb kürzester Zeit gelingt es Karikaturist Rákos József die charakteristischen Merkmale einer Person zu Papier zu bringen.

Kunstschmiede - Live-Show

Süßwarenstand – Süßes Paradies

Kinderprogramm - Clown Shortiny verzaubert die kleinen Gäste im Kinder Burgenland mit seinen Shows.

Weitere Details finden Sie hier:

