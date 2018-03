Mit immer neuen Show-Highlights begeistert Cornamusa nun seit mehreren Jahren das Publikum im In- und Ausland. Die Award-Gewinner entführen ihr Publikum in die großartige Welt des irischen Stepptanzes gepaart mit dem mystischen Spirit und den Bagpipe-Klängen der schottischen Highlands.

zVg cornamusa

Die mehrfach international ausgezeichneten Meister des Irish Dance, Gyula Glaser und Nicole Ohnesorge, tanzen zusammen mit ihren internationalen Gästen der Irish Beats Dance Company beeindruckende Choreografien im Flair schottischer und irischer Welten. Fünfstimmige Satzgesänge, eine Trommelshow u.v.m. ergänzen das vielseitige Programm. Die siebenköpfige Liveband mit Dudelsack, Akkordeon, Geige, Gitarren, Bass, Keyboard, Bodhran, Irish Whistle und Schlagzeug komponiert und arrangiert ihre Songs zur Show überwiegend selbst. Bekannte Welthits, wie "Lord of the Dance", "Whiskey in the Jar", "Galway Girl" oder "Feet of Flames", bekommen durch brillante Arrangements einen neuen Glanz. Die aufwendige Licht- und Videoshow ist ein Genuss für die Sinne. Mit gewaltiger Bühnenpräsenz, phantasievollen und traditionellen Kostümen sowie einem sagenhaften Repertoire liefern die Tänzer und Musiker mitreißende Unterhaltung für Jung und Alt.

zVg cornamusa

Am 1. April um 20:00 Uhr gastiert das Ensemble zum ersten Mal in Eisenstadt. Zu diesem Highlight verlosen wir 3 x 2 Freikarten.