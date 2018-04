Ob Zeitung, Speisekarte, Stadtplan oder Formular, eines steht fest: Wer nicht richtig lesen und schreiben kann, hat schlechte Karten. Umso erschreckender ist es, dass rund ein Viertel aller deutschsprachigen Kinder und Jugendlichen Probleme beim Lesen und Schreiben haben. Sie reichen dabei von vergleichsweise harmlosen, aber andauernden Schwierigkeiten zum Beispiel mit Grammatik oder Textverständnis bis hin zu massiven Störungen beim Schriftspracherwerb. Davon betroffen sind Schüler aller sozialen Schichten in allen Schulformen – von der Volksschule bis hin zum Gymnasium.

Da kaum ein Schulfach ohne Lesen und Schreiben zu bewältigen ist, bleiben lese-rechtschreib-schwache Schüler nicht nur im Fach Deutsch hinter ihren Möglichkeiten zurück. Die Folge ist, dass sie in der Regel nicht den ihrer Intelligenz, Neigung und Begabung entsprechenden Schulabschluss erreichen. Zu der schulischen gesellt sich zudem die seelische Belastung. Junge Menschen mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche befinden sich oft in einem Teufelskreis aus Misserfolg, Kritik und Entmutigung. Wiederholte negative Erfahrungen mit Lesen und Schreiben, Vorwürfe von Eltern und nicht zuletzt die schlechten Noten rütteln am Selbstbewusstsein der Betroffenen.

Der einzig dauerhafte Ausweg aus diesem Dilemma ist eine gezielte Förderung. Die LOS, die Lehrinstitute für Orthographie und Sprachkompetenz, widmen sich seit über 35 Jahren der Entwicklung der mündlichen und schriftlichen Sprachkompetenz mit dem Schwerpunkt der Förderung von lese-rechtschreib-schwachen jungen Menschen. Unabhängige Forschungseinrichtungen haben in enger Zusammenarbeit mit dem LOS-Verbund Studien über die Wirksamkeit der pädagogischen Therapie in den LOS durchgeführt. Die Ergebnisse bestätigen den außerordentlich guten Fördererfolg im LOS.

Melden Sie Ihr Kind zum kostenlosen Test seiner Lese-Rechtschreib-Leistung an und erhalten Sie ein individuelles Förderpaket.

Kontakt: LOS Wiener Neustadt, Leiterin Mag. Katharina Marth

Tel. 02622 90500, E-Mail: los-wiener-neustadt@losdirekt.at

Tipp: Sommerferien sinnvoll nutzen!

In den Sommerferien führt das LOS Wiener Neustadt erstmals verschiedene Ferienkurse durch. Ohne Stress und Hektik werden individuelle Rechtschreibschwerpunkte - in Deutsch sowie Englisch - intensiv geübt und die eigene Sprachkompetenz verbessert. Ziel ist es, kleinere Schwächen aufzuarbeiten, um den Schülern nach den Ferien einen guten Start ins neue Schuljahr zu ermöglichen.

20 % Frühbucherbonus noch bis 31. Mai 2018

Mit unseren Sommerkursen starten Schülerinnen und Schüler gefestigt und mit Selbstvertrauen ins neue Schuljahr!

Kursangebot 20. Aug. – 24. Aug. 2018

Kurs 1: Deutschschularbeit – Kein Problem!

Kurs 2: Rechtschreib-Intensivtraining

Kurs 3: KOMBI Rechtschreibung u. Aufsatz

Kursangebot 27. Aug. – 31. Aug. 2018:

Kurs 4: KOMBI Rechtschreibung u. Aufsatz

Kurs 5: Englisch-Intensivtraining

