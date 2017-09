Amon-Konrath und Dornach bringen Perspektivenwechsel.

Die 36-jährige Juristin Cornelia Amon-Konrath geht als Listenerste in die Nationalratswahl will Politik aus dem Blickwinkel der Burgenländerinnen und Burgenländer in den Nationalrat bringen: „Bei anderen Parteien kandidieren reihenweise Berufspolitiker. Als Bürger_innenbewegung zählt für NEOS die Perspektive der Menschen. Diese will ich vertreten.“

Amon-Konrath arbeitet im Bereich Gleichbehandlung und Antidiskriminierung in Wien und ist familiär mit dem Südburgenland verbunden, wo sie auch mit Mann und Kindern gerne ihre Zeit verbringt. Ihr Interesse gilt der Beteiligung von Frauen in der Politik, wo sie noch großen Aufholbedarf sieht. "Für mich ist es wichtig, dass Politik wieder zu einem positiven und lösungsorientierten Miteinander wird, denn Angstmacherei führt zu Erstarrung. Es gilt, andere Wege aufzuzeigen und einander zuzuhören."

Dem 43-jährigen gebürtigen Tiroler Karlheinz Dornach, der seit zehn Jahren in Eisenstadt lebt, ist vor allem die Wirtschaft ein Anliegen. Eine nachhaltige, gesunde Lebensmittel- und Energieproduktion sind für den IT Manager ein wichtiger Gesundheits- und Wirtschaftsfaktor. "Ich bin der Überzeugung, dass mehr Besonnenheit, das Suchen nach Lösungen und eine gesunde Portion Mut wichtiger sind als Entscheidungen nach dem Bauchgefühl und das Wiederholen leerer Phrasen.", so Dornach.