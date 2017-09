Dietmar Misik im Word-Rap zur Gemeinderatswahl.

Das Schönste an der Gemeindepolitik ist für mich …

Das Schönste an der Gemeindepolitik ist für mich, dass ich der Bevölkerung helfen kann, indem ich ihre Anliegen aufnehme und versuche positiv zu erledigen. Seit 1987 versehe ich meinen Dienst als Polizeibeamter in Oberwart und habe den Leitspruch „Freund und Helfer“ zu sein stets in Ehren gehalten. Als Bürgermeister hätte ich noch mehr Möglichkeiten den Bürgerinnen und Bürgern von Oberwart und St. Martin behilflich sein zu können.

So mache ich unsere Gemeinde zukunftsfit:

Ich mache unsere Gemeinde zukunftsfit, indem ich die Infrastruktur verbessern möchte. Ein neues Verkehrskonzept, um vor allem die stark frequentierten Straßen zu entlasten muss erstellt werden. Die Innenstadt muss attraktiver gestaltet werden. Arbeitsplätze müssen erhalten und neue geschaffen werden. Der Arbeitsplatz zu Hause steigert die Lebensqualität ungemein. Zur Lebensqualität zählt auch, dass ich mich sicher fühle. Die Infos, welche ich bei den Hausbesuchen erhalten habe, stimmen mich sehr nachdenklich. Sollte ich Bürgermeister werden, werde ich auch hier entsprechende Maßnahmen setzen, damit sich niemand in Oberwart und St. Martin fürchten muss.

Für unsere Kinder möchte ich einiges tun. Auch unsere Kinder sollen Schifahren lernen. Für einen Normalverdiener ist ein Schiurlaub ja bereits nahezu unerschwinglich. Mit Grundbesitzern, die über hügelige Wiesen verfügen, wurde gesprochen und diese sind von meiner Idee, diese Hügel im Winter für Schifahren zu nützen begeistert. Dies wäre ohne weiteres entweder mit aufgelegten Spezialmatten oder mittels Beschneien durch eine Schneekanone kein Problem. Wenn so etwas in Kukmirn möglich ist, sollte es auch in einem Bezirksvorort, der Südmetropole, Oberwart möglich sein umzusetzen. Mit möglichen Sponsoren wurde bereits gesprochen und die Kosten für die Gemeinde würden sich im Rahmen halten.

Bei der Volksschule in Oberwart ist dringender Handlungsbedarf, bevor wir dort das gleiche Problem bekommen wie im Internat (Feuchtigkeit, Schimmel, etc.). Auch dies muss so schnell wie möglich in Angriff genommen werden.

Das schätze ich an unserer Gemeinde:

Die Vielfalt. Es leben hier Menschen verschiedener Herkunft, Konfession, Kultur friedlich zusammen. Zahlreiche Vereine bringen sich bei diversen Festen ein und beleben so die Gemeinschaft. Wir haben ein umfangreiches Angebot für Kultur und Sport. Für das leibliche Wohl wird seitens der Gastronomie mit zahlreichen gemütlichen Kaffeehäusern, vielen guten Gasthäusern und Pubs gesorgt. Wir sind Schul-, Sport-, Einkaufs-und Messestadt. Ich finde in unserer Gemeinde eigentlich alles, was ich brauche.

Als erste Maßnahme würde ich …

Als erste Maßnahme würde ich die Sicherheit für unsere Bevölkerung durch Verordnungen verbessern.