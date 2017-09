Georg Rosner im Word-Rap zur Gemeinderatswahl.

Das Schönste an der Gemeindepolitik ist für mich …

„… dass wir miteinander für unsere Stadt etwas weiter bringen können. In der Gemeindepolitik arbeiten wir für unser unmittelbares Umfeld – für die Stadt, in der wir leben und für die Menschen, mit denen wir leben. Ihnen sind wir verantwortlich. Deshalb konzentrieren wir uns in der Gemeindepolitik auch nicht auf Parteitaktik, sondern auf die gemeinsame Arbeit für Oberwart.“

So mache ich unsere Gemeinde zukunftsfit:

„Der Bürgermeister allein kann eine Stadt wie Oberwart nicht zukunftsfit machen. Deshalb ist es mein Ziel, weiter mit allen Parteien zusammen zu arbeiten. Unser „Zukunftsprogramm 2022“ umfasst zehn Bereiche, die wir in den kommenden fünf Jahren in den Mittelpunkt rücken wollen. Das reicht von weiteren Investitionen in die Infrastruktur und in die Innenstadt über die Themen Verkehr und Gesundheit bis zu Angeboten für alle Generationen.“

Das schätze ich an unserer Gemeinde:

„Es gibt vieles an und in unserer Stadt, das ich mag. Es gibt viele Orte, an denen ich gerne bin. Aber am meisten an Oberwart schätze ich die Oberwarterinnen und Oberwarter. Ich bin einfach gerne unter Leuten und nutze jede Gelegenheit bei den Menschen zu sein. Deshalb mache ich diese Arbeit auch mit solcher Leidenschaft.“

Als erste Maßnahme würde ich …

„… mit allen im Gemeinderat vertretenen Parteien darüber reden, wie wir in Oberwart auch in Zukunft etwas weiterbringen. Im Wahlkampf betonen viele die Unterschiede, aber der dauert nur wenige Wochen. Danach geht es wieder um gemeinsame – und zwar für die nächsten fünf Jahre.“