Beim Denzel Kundencenter Eisenstadt in der Mattersburgerstraße gibts am 22. September von 9 bis 18 Uhr und am 23. September von 9 bis 13 Uhr Neuigkeiten am laufenden Band. Brandneue Modelle wie der Hyundai Tucson und der Mitsubishi Outlander, GRATIS-Winterkompletträder für viele Modelle, viele Hyundai-Dieselmodelle zum Preis des Benziners und eine riesige Auswahl an Tageszulassungen und Vorführwagen zum Bestpreis.

Bei Denzel ist für jeden etwas dabei: kompetente Beratung und pures Fahrvergnügen kombiniert mit festlich-lustiger Stimmung! Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von den neuen Modellen und Angeboten verzaubern!