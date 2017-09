Michael Neiser im Word-Rap zur Gemeinderatswahl.

Das Schönste an der Gemeindepolitik ist für mich …

für den Bürger da sein zu dürfen. Und das nicht nur ein paar Monate vor der Wahl, sondern jahrein und jahraus. Und wie ich es von meiner Firma als Unternehmer gewohnt bin, werde ich rund um die Uhr für die Oberwarter/innen da sein.

So mache ich unsere Gemeinde zukunftsfit:

Keine Neuverschuldung!

Keine Steuergeldverschwendung!

Projekte die seit Jahren diskutiert werden, endlich umsetzen (Innenstadt, Holztransport, Einbahnsystem, Bahn, Jugendarbeit und vor allem auch auf die sozial schwachen Oberwarter ein Auge werfen.)

Ende des Postenschachers, Parteibuchwirtschaft und Packelei!

Das schätze ich an unserer Gemeinde:

An unserer Gemeinde schätze ich immer noch den Zusammenhalt, obwohl die Mehrheit der Bürger mit der Politik nicht mehr einverstanden ist und über so manche Entscheidungen nur mehr den Kopf schüttelt.

Als erste Maßnahme würde ich …

Als erste Maßnahme würde ich die Einbindung der Bürger in alle wichtigen Vorhaben fordern. Informationen vorab, denn es darf nicht sein, daß die Oberwarter aus den Medien erfahren, was in ihrer Gemeinde vorgeht. Die meisten Entscheidungen sogar ohne Gemeinderatsbeschlüsse. Alleingänge des Bürgermeisters müssen in Zukunft verhindert werden.

Deshalb Liste Neiser