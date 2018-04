Möge die Macht mit euch sein! .

Kommen Sie anlässlich der Neueröffnung am 4. Mai ab 10:00 Uhr in den MediaMarkt Oberwart und erleben Sie die Austrian Garrison - 501 Legion - einen der größten Star Wars Kostümclubs der Welt – live! Seien Sie dabei und Posten Sie ein Selfie mit Ihrem, Star Wars Favoriten auf Facebook! Das coolste Foto wird in der BVZ veröffentlicht und auch auf bvz.at präsentiert.