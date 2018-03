„Gemeinsam ist Ostern einfach besser“ – Getreu diesem Kampagnenmotto versüßt Milka allen Osterfans die Zeit bis zu den Festtagen. Dieses Jahr hat sich die beliebte Schokoladenmarke etwas ganz Besonderes überlegt: Mit dem Aktivierungskonzept „Der Osterhase ist verschwunden! Wohin führt die Spur?“ rief das Unternehmen Anfang März Fans in Österreich und Deutschland zu einer großen, gemeinsamen Spurensuche auf. Nach zwei spannenden Wochen der Suchaktion wurde am Freitagnachmittag die Rückkehr des Osterhasen mit Osterfans und geladenen VIP-Familien im Wiener Donauzentrum gefeiert. Das Highlight des Tages war die Präsentation der großen Osterhasenüberraschung, die der verspielte Osterhase hinterlassen hat. Stellvertretend für den Osterhasen ließ Milka die große Überraschung in Form des drei Meter hohen Milka Löffel-Ei Oreo vom Milka Ski Star Michi Kirchgasser und okidoki-Moderator Robert Steiner am Freitag enthüllen. „Wir haben schon alle mitgefiebert und uns gefragt, ob der Osterhase rechtzeitig vor Ostern gefunden wird. Glücklicherweise hat sich nun alles aufgelöst und ich freue mich, dass ich seine große Überraschung präsentieren durfte“, so Michi Kirchgasser, die sich selbst auf die Suche nach dem beliebten Hasen machte.

Gefeiert wurde die Rückkehr des Osterhasen gemeinsam mit zahlreichen Konsumenten und prominenten Milka Fans, die mit ihren Familien der Milka Einladung zum Event folgten.

Für die anwesenden Personen gab es neben vielen Milka Löffel-Eiern zum Verkosten auch spannende Spiel- und Bastelstationen zu entdecken. Diese waren auch noch am 24. März (von 9 bis 18 Uhr) für Besucher des Wiener Donauzentrums kostenlos zugänglich.

Hintergründe zur Milka Osterkampagne 2018

Österreich ereilte Anfang März die Nachricht, dass der Osterhase verschwunden sei. Bald darauf tauchten überdimensionale lilafarbene Hasenspuren in Wien und deutschen Städten auf. Große und kleine Osterfans machen sich gemeinsam auf die Suche und teilten Hinweise zum Aufenthaltsort und den gesichteten lilafarbenen Spuren des beliebten Osterhasen unter dem Hashtag #milkasuche in sozialen Netzwerken.

Mit der Suchaktion der diesjährigen Kampagne macht die Schokoladenmarke darauf aufmerksam, dass selbst die kleinsten Dinge mehr Spaß bringen, wenn man sie zusammen mit seinen Lieben macht – so wie die gemeinsame Suche nach dem Osterhasen. Das große Finale der Kampagne fand im Rahmen des vorösterlichen Events, am 23. und 24. März im Wiener Donauzentrum, statt.