Alle Hobby-Detektive des Landes aufgepasst – die geballte Ermittlerkunst ist gefragt, denn der Osterhase ist verschwunden. Kleine und große Osterfans fragen sich, wie das bevorstehende Osterfest nun ohne ihn stattfinden soll. Seit 24 Stunden lassen aber neue Anhaltspunkte hoffen: Meldungen zu gesichteten Hinweisen in Form von Pfotenabdrücken und Hasenohren häufen sich in Wien. Zuletzt wurden überdimensionale Hasenpfotenabdrücke in der Donaustadt Wien von Dutzenden Passanten gesichtet.

Spielt der Osterhase kurz vor dem Fest nur Verstecken mit den Osterfans? Was haben die lilafarbenen Spuren mit seinem Verschwinden zu tun?

Bis zum beliebten Familienfest bleibt nicht viel Zeit. Das ganze Land fiebert mit, teilt unter dem Hashtag #milkasuche gemeinsam mit Milka Hinweise zum verschwundenen Osterhasen und hofft auf einen Sucherfolg noch rechtzeitig vor Ostern.

Milka ruft zur großen Osterhasensuche auf - mit Milka Ski Star Unterstützung

Die Geschichte um den verschwundenen Osterhasen ist natürlich fiktiv, um allen, die Ostern kaum erwarten können, die Wartezeit zu versüßen. Im Rahmen der diesjährigen Milka Osterkampagne ruft Milka deshalb die Menschen dazu auf, an dem Versteckspiel der besonderen Art in Wien und deutschen Städten wie Berlin, Hamburg und Köln teilzunehmen. Dafür können sich große und kleine Osterfans zusammenschließen und in diesen Städten nach lilafarbenen Hasenspuren suchen. Wer fündig wird, kann ein Beweisfoto in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #milkasuche mit anderen Suchenden teilen.

Die große Suchaktion ist Teil der aktuellen Milka Osterkampagne „Gemeinsam ist Ostern einfach besser“. Mit dieser möchte Milka darauf aufmerksam machen, dass selbst die kleinsten Dinge mehr Spaß bringen, wenn man sie zusammen mit seinen Lieben macht – so wie die gemeinsame Suche nach dem Osterhasen. Unterstützung bei der diesjährigen Kampagne bekommt Milka vom beliebten Milka Ski Star Michi Kirchgasser, die auf ihren Social-Media-Kanälen ebenfalls auf die Suchaktion aufmerksam macht.