6. Splashmob eröffnet Sommersaison 2018

Am Samstag, 28.4. startet die St. Martins Therme & Lodge mit dem kultigen „Splash Mob“ in die Sommersaison! Alle tapferen TeilnehmerInnen erhalten den 1+1 Gutschein für die St. Martins Therme.

zVg St. Martins Therme & Lodge

Therme & Badesee – das ist einzigartig!

Die St. Martins Therme & Lodge der VAMED Vitality World in Frauenkirchen ist Österreichs einzige See-Therme mit Badestrand. Einzigartig ist auch der Blick auf die weite pannonische Landschaft des angrenzenden Nationalparks Neusiedler See - Seewinkel. Die „Summer Island“ mit Liegewiese und schilfgedeckten Sonnenschirmen am kristallklaren Badesee ist Treffpunkt für Natur- & Sonnenliebhaber, Relax-Zone, Ausgangspunkt für Entdeckungsreisen in die Pflanzen- & Tierwelt, Sportmeile und Hotspot für Freunde musikalischer & kulinarischer Genüsse an der Beach Bar oder der „Chill Out Lounge“. Die Gäste werden mit Highlights der Region wie z.B. saisonalen Grillspezialitäten verwöhnt.

Badesee, Chill Out Lounge & Summer Island, geöffnet ab 1. Mai

Summer Island geöffnet immer ab 09 Uhr (bei Schönwetter!)

Beach Bar: ab 10 Uhr

Grill: ab 12 Uhr

Sunsetkarte (ab 17h): € 20,-

Abendkarte (ab 19h): € 12,50

zVg St. Martins Therme & Lodge

NEU - St. Martins Familieninseln

Entdecken Sie die St. Martins Familieninseln im Seewinkellacke Ruheraum. Maximale Privatsphäre inklusive!

NEU – Outdoor Muscheln zum Kuscheln

Bauen Sie sich Ihre ganz private Rückzugszone für zwei in einer St. Martins Korbmuschel oder auf einer unserer bequemen Doppelliegen. Ab Mai nun auch in allen Bereichen auf Summer Island reservierbar.

(Doppelliege: € 10,-/Tag bzw. St. Martins Muschel: € 15,-/Tag)