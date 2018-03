Der FISCHAPARK Wiener Neustadt ist mittlerweile zum beliebten Treffpunkt der Region geworden. Mit seinem vielseitigen Shoppingangebot mit über 1.000 trendigen Marken bleiben keine Shoppingwünsche offen.

Innovative Gastronomiebetriebe mit nationaler sowie internationaler Küche bieten die ideale Möglichkeit für eine kleine Stärkung zwischendurch und laden mit ihrer großen Auswahl an traditionellen und exotischen Speisen zum Verweilen ein.

Die moderne Architektur des FISCHAPARKs sorgt mit viel Tageslicht und gemütlichen Sitzmöglichkeiten für das richtige Ambiente. Nicht nur 120 Shops aus den Bereichen Mode, Kosmetik, Technik und Lifestyle sondern auch spannende Events und Attraktionen warten auf die Besucher des FISCHAPARKs. Die 1.800 gratis XL-Parkplätze sowie Services wie gratis WLAN und Handyladestationen runden das stressfreie Shopping-Erlebnis ab.

Die Kids können sich einstweilen in der bunten Erlebniswelt Planet Lollipop auf über 500m² austoben. Egal ob in der kreativen Bastelstation, in der kuscheligen Leseecke oder am abenteuerlichen Indoor-Spielplatz, hier gibt es jede Menge Spaß und Action, während Mama & Papa entspannt den Einkauf erledigen. Der Planet Lollipop verfügt zudem über 2 separate Partyräume, in denen 2017 rund 700 Geburtstagspartys veranstaltet wurden. Die Betreuung der Kinder erfolgt durch ein kompetentes und engagiertes Team. Special-Events wie Wissen zum Anfassen, Kasperl und Co. sorgen für jede Menge Spaß und Abwechslung.

Ein weiteres Highlight bietet die über 3 Stockwerke gehende Riesenrutsche mit einer Länge von 15 Metern Rutschvergnügen für Groß und Klein. So wird der Einkaufstrip in den FISCHAPARK zum Erlebnis für die ganze Familie. Nähere Informationen finden Sie unter www.fischapark.at.