Freundinnenurlaub für mehr Wohlbefinden!.

Spaß, Erholung und Genuss für mich und meine Mädels!

Der Beruf ist gerade stressig, die Kinder quengeln und der Partner hat schon angekündigt, dass er im Februar sicher die Olympiade schaut und keine Zeit für ein Wochenende zu zweit hat?

Da braucht es dringend Ihre beste Freundin – oder noch besser – gleich ein paar beste Freundinnen und einen Ort, wo Sie ungestört und unbeschwert sein können. Die Danubius Hotels auf der Spa Insel im slowakischen Piešťany – weniger als 2 Stunden von Eisenstadt entfernt – sind dieser Ort für einen entspannenden Urlaub mit Ihren Begleiterinnen.

Endlich nur wir

Wellness für Freundinnen in Piestany

| zVg Christoph Crepaz

Die schönste Zeit – das weiß jede Frau – verbringt man mit den besten Freundinnen. Mit Ihnen teilt man mehr Momente und Geschichten als mit jeder anderen Person und es macht einfach Spaß, gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen und über Dinge zu lachen, die man zusammen erlebt hat. Außerdem gibt es viele wichtige Dinge zu besprechen, die man eh nur ihnen anvertrauen will. Und sowieso ist es viel zu lange her, dass Sie nur Zeit mit den Mädels hatten!

Tun Sie sich also etwas Gutes und erleben Sie ein Mädelswochenende oder einen Kurzurlaub mit unterhaltsamen (Frauen-)Gesprächen, bei dem auch die Entspannung und der Genuss nicht zu kurz kommen.

Die Danubius Health Spa Resorts Piešťany auf der grünen Kurinsel inmitten des Flusses Waag bieten dafür ein umfangreiches und durchdachtes Wellnessangebot zum Ausspannen, Regenerieren und Genießen. Körper, Geist und Seele werden so wieder in Einklang gebracht und die Energiereserven können sich voll aufladen.

Stilvolle Hotels und natürliche Heilmittel für noch mehr Wohlbefinden

Premium Zimmer im Danubius Health Spa Resort Esplanade

| zVg Christoph Crepaz

Im 5* Danubius Health Spa Resort Thermia Palace und im 4* Danubius Health Spa Resort Esplanade können Sie sich nach allen Regeln der Kunst verwöhnen lassen.

Das erste 5-Sterne-Hotel der Slowakei kombiniert wunderbar restaurierte Jugendstilarchitektur mit dem Wohnkomfort und den Annehmlichkeiten eines modernen Top-Hotels. In den neu renovierten Zimmern und Restaurants des DHSR Esplanade finden Sie stilvollen Wohnkomfort und genießen erfrischende und ausgewogene Kulinarik.

Das alles verbinden Sie am besten mit dem großen Angebot an wohltuenden Massagen und Körperpackungen, entspannenden Bädern oder pflegenden Gesichtsbehandlungen und Schönheitsanwendungen.

Die natürlichen Heilmittel der Spa Insel – heißes und mineralhaltiges Thermalwasser und ein einzigartiger, schwefelhaltiger Heilschlamm – haben besonders entspannende Wirkung und steigern die vollständige Erholung und das Wohlbefinden.

Im modernen Fitness Center oder in der Natur der Kurinsel können Sie auch gemeinsam Sport treiben und etwas für Ihre Bikinifigur tun. Die Fitnesstrainer beraten Sie dabei gerne oder gestalten Ihr persönliches Fitness-Programm.

Der spektakulärste Pool des Landes

Historisches Schlammbad im Irma Spa

| zVg Christoph Crepaz

Im Irma Spa, dem wunderschönen historischen Kurhaus des Danubius Health Spa Resort Thermia Palace, können Sie im Spiegelbad (38-39°C) oder dem wahrlich einzigartigen Schlammbad (39-40°C) im Thermalwasser bei wohliger Wärme entspannen. Die spektakuläre Jugendstilarchitektur macht diesen Bereich zum stimmungsvollsten und schönsten seiner Art in der Slowakei. Daneben gibt es auch noch einen Thermal-Außenpool (32-34°C), einen Whirlpool und eine Sauna.

Im Wellnessbereich des Danubius Health Spa Resort Esplanade erwarten Sie ein großer Außenpool (30-33°C), ein Innenpool mit Jacuzzi und verschiedenen Attraktionen (30-33°C) sowie eine Saunawelt mit Finnischer Sauna, Dampfbad, Infrarotsauna und Ruheräumen.

Abends und morgens genießen

Danubius Health Spa Resort Thermia Palace

| zVg Christoph Crepaz

Auch kulinarisch können Sie sich verwöhnen lassen. Beim reichen und gesunden Frühstücksbuffet tanken Sie Kraft für den Tag und beim Abendessen im wunderschönen Grand Restaurant des Hotel Thermia Palace oder dem neuen Gallery-Restaurant im Hotel Esplanade genießen Sie kulinarische Highlights, die Ihren Gaumen und Magen verwöhnen.

Eine große Getränkeauswahl an der Hotelbar vollendet einen perfekten Mädelsurlaub.

DAMENWAHL - Sonderangebot bis 25.03.2018

Damenwahl – das Freundinnen-Special im Heilbad Piestany

| zVg Christoph Crepaz

2 Nächte pro Person im DZ inklusive Halbpension, 1 Flasche Wein pro Zimmer, kostenloser Early check-in/ Late check-out, freie Benutzung des Pool- und Wellnessbereichs, persönlicher Bademantel sowie Sauna- und Badetücher (während des Aufenthalts), Mineralwasser bei Anreise im Zimmer, Kaffee- und Teeauswahl im Zimmer, freier Zugang zum Danubius Premier Fitness Club, Parkplatz gratis, W-LAN gratis