Gesundheit und Erholung zum Spitzenpreis .

Gesundheit, Wellness und Erholung auf der größten Spa-Insel Europas

Nur knapp 2 Stunden von Eisenstadt oder Wien entfernt und schon zur Kaiserzeit berühmt als Quelle der Entspannung und für seine hervorragenden Resultate bei der Behandlung von verschiedenen Problemen des Bewegungsapparats: das Heilbad auf der exklusiven Kurinsel in Piešťany (Slowakei).

Eingebettet in die herrliche Natur einer grünen Insel inmitten des Flusses Waag, bieten drei Kurhäuser, darunter mit dem Balnea Health Spa das größte balneologische Gesundheitszentrum Europas, und vier Hotels & Gesundheits-Resorts der 2* - 5* Kategorie medizinische Dienstleistungen und Komfort in jeder Preisklasse.

Seit 100 Jahren führend bei der Behandlung von Rückenschmerzen, Arthritis und Rheuma

Der einzigartige Heilschlamm sorgt für besonders wirksame Resultate. | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Seit über 100 Jahren ist das Heilbad Piešťany für seine Erfolge in der Behandlung von Beschwerden des Bewegungsapparates und Rheumatismus berühmt. Grund dafür sind neben der hohen medizinischen Kompetenz der Kurärzte, moderner medizinischer Diagnose- und Behandlungsmethoden und der langen Naturmedizin-Tradition vor allem die besonders wirkungsvollen natürlichen Heilmittel.

In den einzigartigen Heilquellen unter dem Heilbad entspringt in 2.000 m Tiefe das 69°C warme, hochmineralisierte, schwefelhaltige Heilwasser. Dieses Heilwasser bildet auch die Grundlage zur Entstehung des schwefelhaltigen Heilschlammes, der bei einer Vielzahl der medizinischen Anwendungen Verwendung findet.

Der Heilschlamm wird in einem aufwendigen und weltweit einzigartigen Verfahren aufbereitet und für die Behandlungen bereitgestellt. Der hohe Anteil an Schwefel in Kombination mit der natürlichen Wärme wirkt besonders entzündungshemmend und schmerzlindernd. Unter dem Einfluss von Schwefel regeneriert der Körper schneller zerstörte Zellen und repariert beschädigte Gewebestrukturen nachhaltig. Das beschleunigt die Heilung bei Problemen des Bewegungsapparates wie Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, Arthritis oder Rheuma.

Individuelle Gesundheitsangebote für die besten Resultate

Health Spa Resort Thermia Palace. | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Das Gesundheitsprogramm wird nach einer umfassenden Eingangsuntersuchung individuell auf die Bedürfnisse und Probleme des Gastes angepasst. Die Ärzte erstellen dabei einen individuellen Kurplan mit passiven und aktiven Anwendungen, die von geschulten Therapeuten durchgeführt werden. Die Kuranwendungen mit Heilschlamm zeigen dabei die beste Wirkung in Kombination mit therapeutischen Behandlungen wie Hydrotherapien und Rehabilitationsübungen. Neben klassischen Kurprogrammen verbessern Bewegungsübungen und eine ausgewogene Ernährung den Behandlungserfolg und die Mobilität.

Auch die Entspannung darf nicht zu kurz kommen

Historisches Schlammbad im Irma Spa. | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Die Health Spa Resorts Piešťany bieten natürlich auch ein umfangreiches und durchdachtes Wellnessangebot zum Ausspannen, Regenerieren und Genießen. Körper, Geist und Seele werden so wieder in Einklang gebracht und die Energiereserven können sich schnell aufladen.

Im historischen Irma Spa oder im Balnea Spa finden Sie ein großes Angebot an wohltuenden Massagen und Körperpackungen, entspannenden Bädern oder pflegenden Gesichtsbehandlungen und Schönheitsanwendungen. Die natürlichen Heilmittel der Spa Insel haben auch hier entspannende Wirkung und steigern die vollständige Erholung und das Wohlbefinden.

Die Kurinsel mit Kurpark und stilvollen Cafés bietet Gästen Ruhe, viel Natur und ein umfangreiches Kultur- & Sportangebot. Entspannen und Abschalten kann man bei einem idyllischen Spaziergang, den Körper aktivieren bei vielen Sport- und Aktivangeboten wie Nordic Walking, Golf oder bei einem speziellen Trainingsprogramm im bestens ausgestatteten Fitness Center. Kultur gibt es bei klassischen Konzerten, Oldtimer-Ausstellungen oder kulinarischen Events.

Stilvolle Hotels und der spektakulärste Pool der Slowakei

Health Spa Resort Esplanade. | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Im 5* Health Spa Resort Thermia Palace und im 4* Health Spa Resort Esplanade können Sie sich nach allen Regeln der Kunst verwöhnen lassen.

Das erste 5-Sterne-Hotel der Slowakei kombiniert wunderbar restaurierte Jugendstilarchitektur mit dem Wohnkomfort und den Annehmlichkeiten eines modernen Top-Hotels. In den neu renovierten Zimmern und Restaurants des Health Spa Resort Esplanade finden Sie stilvollen Wohnkomfort und genießen erfrischende und ausgewogene Kulinarik.

Im Irma Spa, dem wunderschönen historischen Kurhaus des Health Spa Resort Thermia Palace, können Sie im Spiegelbad (38-39°C) oder dem wahrlich einzigartigen Schlammbad (39-40°C) im Thermalwasser bei wohliger Wärme entspannen. Die spektakuläre Jugendstilarchitektur macht diesen Bereich zum stimmungsvollsten und schönsten seiner Art in der Slowakei. Daneben gibt es auch noch einen Thermal-Außenpool (32-34°C), einen Whirlpool und eine Sauna.

Im Wellnessbereich des Health Spa Resort Esplanade erwarten Sie ein großer Außenpool (30-33°C), ein Innenpool mit Jacuzzi und verschiedenen Attraktionen (30-33°C) sowie eine Saunawelt mit Finnischer Sauna, Dampfbad, Infrarotsauna und Ruheräumen.

Auf der Spa-Insel Piešťany entscheiden Sie, ob Sie sich entspannen, pflegen, beleben oder Kraft tanken möchten.

Special-Angebote für Sie!

WELLNESS: RELAX AUF DER INSEL - Sonderangebot bis 02.09.2018

Angebot Relax auf der Insel. | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

2 Nächte pro Person im DZ inklusive Halbpension, freie Benutzung des Pool- und Wellnessbereichs, persönlicher Bademantel, Sauna- und Badetücher (während des Aufenthalts), Mineralwasser bei Anreise im Zimmer, Kaffee- und Teeauswahl im Zimmer, freier Zugang zum Premier Fitness Club, gratis Gesundheitskurse (Aqua Jogging, Wasser-Aerobic, Rückentraining, Nordic Walking, Yoga, u.v.m), gratis W-LAN

HIGHLIGHT: pro Person 1x kostenlose Nutzung des Schlammbads (39 - 40 °C) und Spiegelbads (38 - 39 °C)

Im 3* Hotel ab € 100 pro Person

Im 4* Hotel ab € 156 pro Person

Im 5* Hotel ab € 119 pro Person

GESUNDHEIT: GESUND IN Piešťany - Sonderangebot bis 17.06.2018

Angebot Gesund in Piestany. | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

4-7 Nächte pro Person im DZ inklusive Halbpension, fachärztliche Eingangsuntersuchung, freie Benutzung des Pool- und Wellnessbereichs, persönlicher Bademantel, Sauna- und Badetücher (während des Aufenthalts), Mineralwasser bei Anreise im Zimmer, Kaffee- und Teeauswahl im Zimmer, freier Zugang zum Premier Fitness Club, gratis Gesundheitskurse (Aqua Jogging, Wasser-Aerobic, Rückentraining, Nordic Walking, Yoga, u.v.m), gratis W-LAN

HIGHLIGHT: pro Person 1 Nacht gratis und 6-15 Anwendungen (abhängig von Aufenthaltsdauer, inkl. Thermalbad (Spiegelbad), lokale Schlammpackung, ärztlich verordnete Teilmassage, Hydrotherapie/ Thermal-Sprudelbad, Salzhöhle/ Sauerstofftherapie, Nordic Walking/ Gruppenheilgymnastik, Paraffinbehandlun / Parafango, trockenes Kohlendioxidbad),

Im 3* Hotel ab € 213 pro Person

Im 4* Hotel ab € 342 pro Person

Im 5* Hotel ab € 495 pro Person