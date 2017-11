Das musikalische Rahmen-Programm ist vielfältig und bunt: wie jedes Jahr singen Kinder der Kindergärten, der Volksschule und der Neuen Mittelschule beliebte Weihnachtslieder. Die Musikschulen Mattersburg und Eisenstadt sind mit unterschiedlichsten Beiträgen – vom Chor der Kleinsten bis zu Bläserensembles – vertreten.

Ein Gospel-Chor aus Wien, die Wulkatalmusikanten, die Caledonian Pipes & Drums sowie eine Abordnung der Millitärmusik Burgenland kommen nach Mattersburg! Die Jazz-Trompeterin Michaela Rabitsch und ihr Partner Robert Pawlik werden das Publikum auch in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. Karl Farkas würde sagen: „Schau’n Sie sich das an!“ (Detailprogramm unter: www.einkaufstreff.at)

Am 6. Dezember gibt’s ein Foto-shooting mit dem Nikolaus am Weihnachtsmarkt: Foto Lorenz schenkt den Kindern ein persönliches Bild mit dem Nikolaus!

Am 8. Dezember freuen wir uns wieder über Weihnachtszauberei mit Zauberer Hermann!

Außerdem steht wieder Postkasten am Weihnachtsmarkt: Kinder (bis 10 Jahre) können ihre Wünsche bis zum 15. Dezember an das Christkind einwerfen. Am 23. Dezember um 18:30 Uhr werden drei Wünsche (bis je 80 Euro) erfüllt!

Selbstverständlich gibt es auch wieder eine „Klebe-Karten-Aktion“ unserer mitmachenden Unternehmer in der Innenstadt: am ersten Adventsamstag gibt’s minus 20 %!

Mattersburg lädt seine Besucher in der Vor-Weihnachtszeit ein, die gemütliche Atmosphäre in der Innenstadt zu genießen!