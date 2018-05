Der Zugang zum Wies’n-Dorf, zum Rummelplatz und zur Kinder-Wies’n ist kostenlos.

Das bedeutet: Voller Spaß bei freiem Eintritt!

Das ganze Programm ist hier zu finden.

Konzerte: Hier gibt's was auf die Ohren!

Beim größten Volksfest in der Region wird auf der Bühne traditionell Vollgas gegeben. Hier der musikalische Überblick. Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr im Festzelt.

>> Mittwoch, 30. Mai: Urige Eröffnung mit den Sumpfkröten

>> Donnerstag, 31. Mai: Steirerbluat begeistern mit Alpenrock

>> Freitag, 1. Juni: Life Brothers 4 spielen Kult-Schlager & Latin Jazz

>> Freitag, 1. Juni: Eine Party zum Mitsingen mit Mini und Claus (Party-Alm)

>> Samstag, 2. Juni: The Highlights bitten zum Tanz auf den Tischen

>> Donnerstag, 7. Juni: Die Grandmas sorgen für knusprige Stimmung

>> Freitag, 8. Juni: Die Glorreichen Halunken laden zur Alpenrock-Party

>> Samstag, 9. Juni: Zwirn bieten „Wahnsinn hoch 3“ auf der Bühne

AlexList

Tickets für alle Konzerte gibt es hier.

Ronald McDonald kommt am 10. Juni

Damit Mama und Papa das größte Volksfest in der Region entspannt genießen können, gibt es für die kleinen Besucher einen kindgerechten Extra-Bereich – mit Betreuung an den Wochenenden und am Feiertag inklusive Schminken, Basteln, Spielen... „Schirmherr“ dieser Aktion ist Ronald McDonald.

Das Maskottchen des berühmten Burger-Unternehmens Mc Donald's wird am 10. Juni die Wiener Neustädter Frühlingswies’n persönlich besuchen und ab 14.00 Uhr für zauberhafte Stimmung sorgen!

Grillen wie die Weltmeister mit den „Pitmasters“

www.stefanjoham.com

Adi Bittermann ist der erste Österreicher, der bei den Grill-Weltmeisterschaften drei Titel gewonnen hat. Auf der Frühlingswies’n wird der Haubenkoch für Genuss auf höchstem Niveau sorgen. Unterstützt wird er dabei von Top-Profis: Viktor Samwald ist Grill-Weltmeister und Österreichischer Staatsmeister sowie Patrick Bayer, ebenfalls Grill-Weltmeister. Gemeinsam sind die drei die legendären „Pitmasters“.

Die Grill-Gigangen bringen ihren „BBQ Angel“ mit auf Frühlingswies’n – ein Smoker mit spektakulären Dimensionen: 7,9 Meter lang, 3.350 Kilo schwer mit einem 20 Quadratmeter großen Garraum.

Stadt und Land feiern mitanand

Grandmas

Die Wiener Neustädter Frühlingswies’n ist das größte Volksfest in der Region, ganz klar, dass hier alle gemeinsam feiern – Stadt und Land mitanand also! Am besten geht das natürlich mit der richtigen Musik im Wies’n-Dorf. Gleich an fünf Tagen wird zünftig aufg’spielt – und das bei freiem Eintritt! Hier der „musikalische Besuch aus der Nachbarschaft“ im Überblick:

31. Mai, 14.00 Uhr: Musikverein „Szent Miklos“ aus Neudörfl

1. Juni, 17.00 Uhr: Musikverein „Luntunwerde“ aus Lichtenwörth

3. Juni, 11.30 Uhr: „Böhmisch 4U“ aus Schwarzenbach

8. Juni, 17.00 Uhr: Musikverein Markt Piesting

9. Juni, 14.00 Uhr: „Wild Cats“ von der Musikschule Katzelsdorf

9. Juni, 16.00 Uhr: Blasmusik Katzelsdorf

US Cars auf der Wies'n: The Amercian Way of Life & Drive

Am 2. Juni ist "American Day", das heißt: "Rock meets Tracht" und die Besucher dürfen sich auf feinste US Cars, Harleys und Dodge RAM freuen! Der "American Way of Drive" beginnt bereits um 13 Uhr am Hauptplatz mit einer Parade der US Cars rund um den Marienmarkt. Bis zu 20 Custom Cruiser sorgen hier für Vorfreude, im Convoi geht es gegen 15.00 Uhr Richtung Frühlingswies'n, wo das eigentliche Treffen beginnt.

Kult & Chrome: Die Harleys kommen

AlexList

Am 10. Juni kommen die legendären Bikes & Biker auf die Frühlingswies'n, um im Rahmen der „Harley Davidson Charity Tour" Geld für muskelkranke Kinder zu sammeln. Musikalisch begleitet wird das Treffen von der Rockabilly Rock'n'Roll Band Lee's Revange.

Hubschrauber-Rundflüge: Die Wies'n von oben sehen

Ich heb‘ ab, ich seh‘ die Welt von oben… bei der Wiener Neustädter Frühlingswies’n ist das ein leistbares Vergnügen. Huby-Fly aus Bad Vöslau bietet am 3. Juni Helikopter-Rundflüge an. Gestartet und gelandet wird direkt am Parkplatz vor dem Wies’n-Dorf. Der Spaß in der Luft kostet nur 50 Euro pro Person für 20 Minuten Flugzeit. Einfach mal einsteigen und abheben! Bei Schlechtwetter finden die Rundflüge am 10. Juni statt.