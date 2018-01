Sobald die ersten Schneeflocken fallen heißt es:

"Auf die Brett’ln, fertig, los!"

Hinauf geht es mühelos mit der Gondelbahn, zwei Vierer-Sesselliften sowie einem Schlepplift und einem Tellerlift, runter auf perfekt präparierten Pisten oder kinderleichten Übungshängen. Zauberteppich und Seillift erleichtern im Kinderskiland der Skischule Amigos das Erlernern der ersten Schwünge. Sicherheit wird groß geschrieben. Ob auf der Piste, bei der Leihausrüstung oder bei den Skikursen mit geschulten Skilehrern in unseren Skischulen: www.amigos-snowsports.at oder www.rudyshcool.at

Erschwingliche Angebote

Mariazeller Bürgeralpen Seilbahnenbetriebs- GmbH

Leistbarkeit ist für die meisten Familien ein wichtiges Kriterium, denn Skifahren muss auch für Großfamilien erschwinglich bleiben und mit flexiblen Zeitkarten, Familienangeboten und einer eigenen Übungsliftkarte ist das möglich.

Genuss-Carver freuen sich über breite, lange Abfahrten, während Anfänger und Familien die leichteren Pisten zu schätzen wissen. Die Zuckerwiese in St. Sebastian mit dem Tellerlift ist der ideale Übungshang für Anfänger. Wem gerade der Sinn nach Abwechslung vom Skifahren oder Snowboarden steht, dem empfehlen wir eine Fahrt auf der 1.700 m langen Rodelbahn, die direkt bei der Seilbahntalstation in Mariazell endet. Am Gipfel der Mariazeller Bürgeralpe wurde für Winterwanderer und Schneeschuhgeher der neue Winterwanderweg "Dreiseenblick" angelegt.

Ein besonderes Angebot gibt es in Kooperation mit dem BVZ ABO Club: eine kostengünstige Übernachtungsmöglichkeit im 4* Hotel „Weißer Hirsch“ inklusive Skipass