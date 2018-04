1. Tipp: Schwingen Sie den Besen

Uns ist bewusst, dass es wahrlich spaßigere Tätigkeiten gibt, als Putzlappen und Besen zu schwingen. Sie werden aber leider um den viel gerühmten Frühjahrsputz nicht ganz herumkommen, wenn Sie gerne wieder gemütlich draußen entspannen möchten. Um sich die ungeliebte Putzerei so angenehm wie möglich zu machen, haben wir folgenden Rat: Hören Sie dabei Musik. Drehen Sie einfach Ihren Lieblingssong auf, tanzen Sie dazu, singen Sie mit. So macht das Ganze viel mehr Spaß und der Putz ist im Handumdrehen erledigt. Wenn Sie fertig sind, erfreuen Sie sich an dem neuen Glanz und belohnen Sie sich mit einem guten Glas Wein oder einem großen Stück Ihrer Lieblingsschokolade.

2. Tipp: Schaffen Sie eine grüne Oase

Es gibt nichts Schöneres als beim Entspannen die nackten Füße ins frische Gras zu strecken. Geht nicht, da Sie urban wohnen und keinen Garten, sondern einen Balkon besitzen? Geht doch! Mit hochwertigem Kunstrasen in frischen Grüntönen verwandeln Sie Ihre Terrasse oder Balkon in eine Wohlfühloase. Qualitative Rasenteppiche sehen nämlich nicht nur aus wie echter Rasen, sondern fühlen sich auch so an. Und das Beste daran? Im Gegensatz zu echtem Gras behält Kunstrasen immer seine frische Farbe und Sie müssen ihn weder gießen, noch mähen.

Mehr Infos unter: https://www.onloom.at/outdoor-teppiche/kunstrasen.html | zVg

3. Tipp: Dekorieren Sie Gemütlichkeit

Verleihen Sie dem Außenbereich eine Prise Gemütlichkeit und individuellen Style mit einem modernen Outdoorteppich. Die robusten Teppiche sind wetterbeständig und strapazierfähig. Außerdem ist es angenehm auf ihnen barfuß zu laufen und sie verpassen jedem Bereich sofort eine persönliche Note. Vom angesagten Skandi-Look über Streifenmuster bis hin zu Orientoptik. Sie haben die Qual der Wahl, lassen Sie Ihrer Kreativität einfach freien Lauf.

4. Tipp: Laden Sie zum Verweilen ein

Um auf Balkon oder Terrasse gemütlich die Sonnenstrahlen zu genießen, sind Möbel für den Außenbereich ratsam. Wenn Sie jedoch auf klassische Stühle als Sitzgelegenheit verzichten oder noch zusätzliche Sitzplätze schaffen möchten, dann versuchen Sie es doch mal mit einem Outdoor-Sitzsack. Achten Sie darauf, dass er wind- und wetterfest ist. Dann steht entspanntem Sitzen oder gemütlichem Lümmeln im Freien garantiert nichts mehr im Weg.

5. Tipp: Lassen Sie die Seele baumeln

Wenn Sie es gerne noch eine Spur bequemer haben möchten, dann ist eine Hängematte ein heißer Tipp für Sie. Egal ob allein oder zu zweit, in einer luftigen Hängematte können Sie Hektik sowie Alltagsstress entfliehen und einfach mal so richtig die Seele baumeln lassen.

Mehr Infos: https://www.onloom.at/outdoor-teppiche.html | zVg

ONLOOM ist ein kleiner, aber feiner österreichischer Onlinehandel für Teppiche & Co. mitten im Herzen Wiens. Vor 5 Jahren von drei Studienkollegen als Start Up gegründet, ist der Online Shop mittlerweile zu einem fleißigen Betrieb mit 17 Mitarbeitern herangewachsen. Das ambitionierte Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sie bei der Suche nach dem passenden Teppich oder Wohnaccessoire zu unterstützen. ONLOOM bietet eine große Auswahl an modernen Teppichen, in hochwertiger Qualität und zum fairen Preis. Besuchen Sie uns einfach und finden Sie Ihren Traumteppich: www.onloom.at.