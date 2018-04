Was hat die Raiffeisenbank jungen Burgenländern zu bieten?

Jugendliche wollen ernstgenommen werden. Wir Berater versuchen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in all ihren Lebenslagen zu begleiten. Deshalb auch unser Motto „Raiffeisen – Dein Begleiter“.

Was ist Ihrer Erfahrung nach Jugendlichen in Bankangelegenheiten am wichtigsten?

Ganz klar: Gratis Kontoführung und Bankomatkarte.

Jugendliche schätzen vor allem auch unsere Club-Ermäßigungen bei zahlreichen Festivals (heuer u.a.: Frequency und Nova Rock). E-Banking („Mein ELBA“) ist gerade bei jungen Menschen ein wichtiges Thema. Und nicht zu vergessen: Unser Willkommensgeschenk.

Das wollen wir genau wissen: Ein Geschenk?

Der tragbare Lautsprecher JBL Clip 2: Er ist leicht tragbar, kann aber schon einmal ordentlich laut werden. Außerdem ist er wasserdicht und mit 8 Stunden Wiedergabezeit ist er absolut Festival-tauglich.

„BVZ-Tipp: Das Geschenk gibt es ab 14 Jahren in allen teilnehmenden Filialen - aber nur so lange der Vorrat reicht.“

Letzte Frage: Was hat es mit dem Hecht auf sich?

2017 sind wir mit unserem eigenen Jugend-Testimonial gestartet, der Hecht hat sofort für Aufsehen gesorgt. Er steht für das Jugendlich-Freche und genau das wollen wir auch heuer wieder mit ihm erreichen.

Joachim Schwarz beantwortet sehr gerne alle Fragen dazu, erreichbar ist er hier.