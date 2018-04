Was hat die Raiffeisenbank jungen Burgenländern zu bieten?

Jugendliche wollen ernstgenommen werden. Wir Berater versuchen daher die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in all ihren Lebenslagen zu begleiten. Unser Motto „Raiffeisen – Mein Begleiter in allen Lebenslagen“ nehmen wir wieder sehr ernst.

Was ist Ihrer Erfahrung nach Jugendlichen in Bankangelegenheiten am wichtigsten?

Ganz klar: Gratis Kontoführung und Bankomatkarte. Jugendlichen sind auch unsere Goodies sehr wichtig, wie der Ermäßigungen zu den verschiedenen Festivals (heuer u.a.: Frequency und Nova Rock) durch die Raiffeisen Club Card. E-Banking („Mein ELBA“) ist gerade bei jungen Menschen ein wichtiges Thema. Und nicht zu vergessen: Unser Willkommensgeschenk.

Das wollen wir genau wissen: Ein Geschenk?

Der tragbare Lautsprecher JBL Clip 2: Er ist leicht tragbar, kann aber schon einmal ordentlich laut werden. Außerdem ist er wasserdicht und mit 8 Stunden Wiedergabezeit ist er absolut Festival-tauglich.

„BVZ-Tipp: Das Geschenk gibt es ab 14 Jahren in allen teilnehmenden Filialen - aber nur so lange der Vorrat reicht.“

Letzte Frage: Was hat es mit dem Hecht auf sich?

2017 sind wir mit unserem eigenen Jugend-Testimonial gestartet, der Hecht hat sofort für Aufsehen gesorgt. Er steht für das Jugendlich-Freche und genau das wollen wir auch heuer wieder mit ihm erreichen.

Joachim Schwarz beantwortet sehr gerne alle Fragen dazu, erreichbar ist er hier.