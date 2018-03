Einkaufszentrum Eisenstadt - da ist immer was los!.

Shopping für die ganze Familie

Im EZE geht es das ganze Jahr über ordentlich rund. Das Einkaufen macht hier der ganzen Familie Spaß. Die kleinen Gäste können sich im Kinderparadies austoben, das schon in Kürze in neuem Glanz erstrahlen wird. Beim monatlichen EZE-Family Day können Eltern ganz entspannt Shoppen, während ihre Kinder in der großen Hüpfburg, beim Basteln, Malen oder Schminken betreut werden. Noch dazu sorgen regelmäßig besondere Gäste für eine kleine Überraschung – vom Osterhasen über den Nikolo bis zum Christkind stattet jeder dem EZE gerne einen Besuch ab.



Große Vielfalt – angenehme Atmosphäre

Hier in der Umgebung ist das EZE einzigartig. Nirgendwo sonst gibt es so ein breites Angebot an Shops & Gastronomie – insgesamt 35 unterschiedliche Einkaufsmöglichkeiten. Und das alles unter einem Dach – im Winter schön warm und im Sommer gut gekühlt. Noch dazu entfällt die lästige Parkplatzsuche. Das macht das Shoppen richtig angenehm. Und als Mitglied des neuen „Club EZE“ kann man das ganze Jahr über von exklusiven Angeboten profitieren.



EZE feiert 15-jähriges Jubiläum

Im heurigen Jahr feiert das EZE sein 15-jähriges Bestandsjubiläum mit einem großen Auto-Gewinnspiel und von 3. bis 5. Mai 2018 finden die Jubiläums-Shopping Tage mit ganz besonderen Angeboten statt. Das sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen!