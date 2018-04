„Die Heizungslösung mit Köpfchen“ — die Firma Gartner macht‘s möglich. Das Stichwort ist Strahlungswärme, die natürlich wie die Sonne ist.

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen draußen in der Natur. Die Luft ist kühl, die Sonne wärmt Sie angenehm von innen heraus. Sie sind herrlich entspannt. Wäre es nicht wunderbar, dieses angenehme Gefühl in Ihre Wohnräume zu holen.

Schlaue Heizungslösung vom Infrarot-Partner

Mit einer Infrarotheizung geht Ihr Wunsch in Erfüllung. Denn diese strahlt Infrarotwärme aus, genau wie die Sonne es schon von Anbeginn der Zeit tut — es ist die natürlichste Wärmestrahlung der Welt. „Die Infrarotheizung kann in Kombination mit einer Photovoltaikanlage betrieben werden. Somit schonen Sie die Umwelt und die Geldbörse“, weiß Franz Gartner.

Die Infrarotheizungslösung ist ein vollwertiges, durchdachtes Heizsystem für das ganze Haus beziehungsweise die Wohnung. Mit der Erfahrung aus mehreren tausend Wohnprojekten ist die Firma Gartner ein zuverlässiger Partner, wenn es um smartes Heizen mit Infrarot geht.

Wärmewellen werden effizient abgegeben

Die einzigartige Keramikoberfläche und die ausgeklügelte Technologie, die in der Infrarotheizung steckt, sorgt für wohltuende, effiziente Strahlungswärme in den Räumen. Die hochwirksamen Infrarotpaneele können sogar raumgebend an die Decke montiert werden. Die effiziente Abgabe der Wärmewellen sorgt für Wohlfühlwärme bis in die Zehenspitzen. „Die Infrarotheizung dient oftmals als Zusatzheizung für Einzelraumtemperierung, kann aber durchaus auch als Vollheizung eingesetzt werden“, erklärt Gartner.

Franz Gartner, Inhaber der Firma Elektro Gartner in Illmitz. | NOEN

Die Klimaanlagen als Designelement

Mit Klimaanlagen können Wohn- und Büroräume schnell und energieeffizient sowohl aufgeheizt als auch gekühlt werden. „Die innovativen Innengeräte sorgen nicht nur für angenehme Temperatur, sondern verbessern auch das Raumklima und die Luftqualität“, so Gartner. Auch die Optik stimmt! Die Firma Gartner bietet Klimaanlagen an, die als Designelemente eingesetzt werden können. Das geschulte Fachpersonal der Firma Gartner berät Kunden individuell vor Ort, um für Anforderungen und Bedürfnisse die optimale Lösung zu finden.