Im Vorfeld der Nationalratswahl am 15. Oktober werden die Spitzenkandidaten zu Diskussionsrunden in die BVZ-Zentrale in Eisenstadt geladen. Nach dem Auftakt mit Kanzler Christian Kern (SPÖ) stellte sich Grünen-Bundessprecherin Ulrike Lunacek den Fragen der BVZ-Leser.

Gesundheitswesen:

Die ausgebildete Krankenschwester Claudia Krojer warf gleich zu Diskussionsbeginn die Frage nach der Notwendigkeit von Umstrukturierungen im Sozialsystem auf, ihren Erfahrungen zufolge würde etwa mehr diplomiertes Personal benötigt: „Ich glaube, unser System wird zusammenbrechen, was meinen Sie dazu?“, fragte Krojer.

Eine immer älter werdende Gesellschaft sei „ganz klar eine Herausforderung“, pflichtete ihr Ulrike Lunacek bei. „Viele wollen zum Beispiel Pflege zu Hause, 24-Stunden-Pflege. Derzeit machen das viele weibliche Angehörige oder eben 24-Stunden-Hilfen aus dem benachbarten Ausland, die weit von gerechten Löhnen entfernt sind. Ich finde es schon auch wichtig, dass das Personal diplomiert ist, dass es gelernt hat, was es tut, und dann auch entsprechend bezahlt wird. Das sind hohe Kosten, die uns da in den nächsten Jahren bevorstehen.“

Insofern sei es umso wichtiger, „Steuergerechtigkeit“ zu haben, betonte Lunacek: „Also sollte so etwas wie eine Erbschaftssteuer für die zehn Prozent, die tatsächlich mehr zum Vererben haben, wieder eingeführt werden – zum Beispiel, weil man in der Pflege mehr Geld braucht. Wir sagen, ein Freibetrag bis 500.000 Euro und ab dann gestaffelt.“ Pro Jahr könnte das „in dem Modell, das wir haben, zwei bis drei Milliarden Euro bringen“.

Integration:

Um Sprachbarrieren in der Ausländer- und Flüchtlingsthematik ging es im Diskussionsbeitrag von Romanistikstudentin Lena Schuller: „Wie lässt sich das oft geringe Sprachniveau sowie ein Abschotten der Betroffenen überwinden?“

„Wenn Kinder zweisprachig aufwachsen, dann lernen sie auch spielend, das heißt, Kinder gehören in eine gemeinsame Schule“, zeigte sich Lunacek überzeugt. „ Aber es kann schon sein, dass es für einige Zeit für einige Kinder spezielle Klassen geben soll, wo sie besonders gefördert werden. Das kostet auch etwas, aber Bildung ist das Wichtigste für die nächsten Generationen. Ohne Bildung geht es nicht, weder für Zugewanderte, für Flüchtlinge, noch für schon lange Einheimische. Man muss die Muttersprache gut beherrschen und auch die Sprache des Landes, in dem man lebt.“

„Wenn Kinder in zweiter, dritter Generation immer noch in Sonderschulen ausgesondert werden, dann ist das ein Fehler im System.“ Lunacek zur Integrationsfrage

In der Vergangenheit seien hier „viele Fehler geschehen“, was etwa auch das Entstehen von „Parallelwelten“ von Türken in Wien begünstigt habe. „Viel zu spät“ sei etwa begonnen worden, „Frauen zu Deutschkursen zu ermutigen“, zeigte sich Lunacek überzeugt.

Künftig brauche es vor allem „auch mehr Anstrengungen in den Schulen und den Eltern gegenüber, um sie mehr zu animieren, hier zu leben. „Das heißt ja nicht, dass sie ihre Beziehungen zu dem Land, wo sie ursprünglich herkommen, kappen müssen. Aber man muss in beiden Welten leben.“

Populistische Parteien hätten im Zusammenhang mit Integrationsfragen heute oft leichtes Spiel, kritisierte die grüne Spitzenkandidatin: „Diese Spaltung in der Gesellschaft, diese Angstmache und Hetze – das machen einige Parteien mittlerweile, nicht mehr nur die FPÖ – die tut der gesamten Gesellschaft nicht gut. Ich will ein Österreich, wo wir die Dinge gemeinsam anpacken und nicht schauen, woher wer kommt oder welchen Nachnamen er hat.“

Klimaschutz:

Im Rahmen der Diskussionsrunde in Eisenstadt kam auch das Thema Klimawandel zur Sprache. Bei einem Brauereibesuch habe sie etwa erfahren, dass es für Hopfen mittlerweile in der Nacht zu warm bei uns sei, erklärte Lunacek.

„Das sind Produkte, von denen wir dachten, die wird es immer bei uns geben. Das heißt, wir müssen mehr dagegen tun. Wenn wir Grüne nicht antauchen, dann machen die anderen auch nichts.“ In Bezug auf die Diesel- und Abgasdebatte gehe es darum, „dass wir schauen, dass bis 2030 die Technologie so gut ist, dass keine Autos mit Diesel- oder Benzinmotoren mehr zugelassen werden. Wir können das, da ist jetzt auch für die Industrie Zeit, das zu entwickeln. Österreich hat gerade im Verkehr massiven Aufholbedarf, der öffentlichen Verkehr gehört ausgebaut, sodass Familien nicht mehr gezwungen sind, zwei oder drei Autos zu haben, was teuer und auch gesundheitsschädigend ist. Deshalb sagen wir auch – und ich weiß, dass das nicht gut ankommt – Diesel muss gleich viel kosten wie Benzin, dann hätten wir sehr wohl auch Einnahmen.“ Für Pendler brauche es freilich „spezifische Maßnahmen“, räumte Lunacek in diesem Zusammenhang ein.

Wahlziel:

Mit Hans-Wolfgang Sorger rückte dann die Nationalratswahl selbst in den Fokus. „Was ist Ihr persönliches Wahlziel in Prozenten?“, wollte er von der Frontfrau der Grünen wissen.

„Ich möchte, dass die Grünen zweistellig werden. In der schwierigen Situation, in der ich die Partei übernommen habe, wären zehn Prozent ein großer Erfolg – jedes Prozent darüber wäre ein Riesenerfolg. Das würde uns auch wieder mitspielen lassen: Wer geht in die Regierung und wer kann Blau in der Regierung verhindern? Wir haben eine Aufholjagd angefangen. Mein Vorbild ist die Europawahl 2014. 2009 hatten wir noch knappe zehn Prozent und es ist uns 2014 – es ist mir damals gelungen – diese 14,5 Prozent zu machen. Ich bin optimistisch, weil ich erstens viel Erfahrung habe, zudem ein gutes Team. Und wir haben auch gute Inhalte.“

„Und welche Prozentzahl ist notwendig, damit uns Ulrike Lunacek in Österreich erhalten bleibt?“, hakte Sorger nach. „Ich gehe auf jeden Fall in den Nationalrat,“ stellte Lunacek klar, „so sehr ich meine Arbeit im Europaparlament auch liebe. Ich werde aber auch vom Nationalrat aus sehr viel mit der europäischen Ebene zusammenarbeiten, die meisten Gesetze werden ja auch auf europäischer Ebene gemacht.“