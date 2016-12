Zwecks Deko zur Advent-Saison

hol ich den Weihnachts-Schuhkarton.

Darin verpackt all jene Sachen

die den Advent so stimmig machen.

Großmutters Engerl aus Porzellan

nebst Rentier „made in Pakistan“

und dann, bedeckt mit Engelshaar,

ein Schokokrampus vom letzten Jahr.