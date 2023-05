Design erleben: Schloss Grafenegg als Kulisse für Neuheiten und Trends

Alles neu macht der Mai – ein geflügelter Satz, den wohl jeder kennt. Wörtlich nimmt man diesen auch heuer wieder in Grafenegg – gehen dort am zweiten Maiwochenende zum bereits 5. Mal die Design Days über die Bühne. Rund 300 Marken sind in diesem Frühjahr bei der großen Living- und Lifestylemesse vertreten, präsentiert werden Trends und Neuheiten aus den Bereichen Garten und Terrasse, Pool, Outdoor- und Indooreinrichtung, Küche, Bad, Handwerk, Elektronik & Smart-Home, Mobilität und vieles mehr. Abgerundet wird durch ein umfangreiches Rahmenprogramm, das Entertainment für Jung und Alt garantiert.

Design muss man in seiner natürlichen Umgebung sehen und mit allen Sinnen erleben, sind die Veranstalter überzeugt. Eine farbenfrohe Outdoor-Garnitur wirkt im grünen Gras platziert einladender als in einer Messehalle. Man lässt sich das darauf nieder, lauscht dem Rauschen der Blätter und dem Zwitschern der Vögel. Riecht den Duft frisch gegrillter Köstlichkeiten, die nur einige Meter entfernt zubereitet werden. Und schließt zum sanften Plätschern des Naturpools – ebenfalls in Sichtweite – die Augen. Die märchenhafte Kulisse tut ihr übriges und schafft außerdem spannende Eindrücke: auf rund 15.000 Quadratmetern laden liebevoll arrangierte Designlandschaften zum Gustieren ein und liefern so Inspiration für die kommende Sommersaison

Wie bereits in den letzten Jahren dreht sich im Inneren des Schlosses auch heuer wieder alles um heimisches Handwerk – zu entdecken gibt es Mode und Accessoires, Kosmetik, Schmuck und weitere Highlights.Im ersten Obergeschoss dominiert heuer erstmalig der Genuss: in den prunkvollen Räumen präsentieren die Wagram Winzer exklusiv ihre edlen Tropfen, begleitet wird durch feinste Kulinarik, die ebenfalls zum Verkosten einlädt.

Kunstbegeisterte kommen auch auf ihre Kosten, präsentiert dort Ausnahmetalent Mikail Akar seine Werke. Die abstrakten Malereien des erst neunjährigen Jungen sorgen weltweit für Begeisterung und eröffnen neue Blickwinkel. Charakteristisch für Akars Werke sind die jugendliche Frische und das Einsetzen vieler bunter Farben. In Grafenegg zeigt er erstmalig einen von ihm bemalten Chevrolet Monte Carlo.

Für ordentlich Stimmung sorgt am Abend des Messesamstags Klangkarussell. Das heimische Produzenten-Duo, das mit Hits wie „Sonnentanz“ oder „Netzwerk“ weltweit die Charts-Spitzen anführte, gastiert im Wolkenturm und lässt unter freiem Himmel elektronische Musik gepaart mit Saxophon und Live-Vocals erklingen. Klangkarussell verzeichnet mittlerweile über zwei Millionen verkaufte Singles und mehr als 175 Millionen Views auf Youtube.

Themen die aktuell in aller Munde sind, werden selbstverständlich auch in Grafenegg aufgegriffen. Mit dem Wohntraum Niederösterreich bietet man Interessierten die Möglichkeit, direkt mit Projektentwicklern und Bauträgern in Kontakt zu treten – und sich die neuesten Projekte in Österreichs größtem Bundesland von nächster Nähe anzusehen. Auch zum Thema Mobilität gibt es einen großen Schwerpunkt – vertreten sind Automobilhersteller, die allesamt einen großen Fuhrpark mitgebracht haben und vor allem Hybrid- und E-Mobility erlebbar machen. In der Alten Scheune widmet man sich dem Thema Energie: Fachleute informieren hier zu den Bereichen Strom, Gas und Heizung, Talks und Vorträge inklusive.

Infos und Programm: www.design-days.at

