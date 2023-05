10% Rabatt für die Lipizzanergala am Heldenberg

Bevor sich die Hengste in ihren wohlverdienten Sommerurlaub verabschieden, zeigen sie am niederösterreichischen Heldenberg nochmals ihr Können und das in einem ganz besonderen Schlossambiente. Man muss kein Pferdeliebhaber sein, um der Aura der klassischen Reitvorführung der edlen weißen Pferde und der elegant befrackten Bereiter, die zur Begrüßung ihren Hut, den Zweispitz ziehen, zu erliegen, um danach zum Klang klassischer Wiener Musik gleichsam über den Boden zu schweben.

Erneut zu Gast am Heldenberg ist das Ensemble „Rondo Vienna“ mit der Stargeigerin und Künstlerischen Leiterin Barbara Helfgott. Das ausschließlich aus Musikerinnen bestehende Ensemble wird abwechselnd mit den weißen Stars der Spanischen Hofreitschule auftreten. Seit Jahren tritt das Ensemble in den bedeutenden Konzertsälen wie dem Wiener Konzerthaus, der Alten Oper Frankfurt oder dem Gewandhaus in Leipzig auf und spannt einen Bogen von klassischer Musik bis hin zu moderner Literatur. Getragen wird das Orchester von den virtuosen Sololäufen der Stargeigerin Barbara Helfgott.

AboClub-Vorteil:

AboClub-Mitglieder erhalten 10 % Rabatt auf Tickets, erhältlich bei Ö-Ticket oder auf BVZ.at/ticketshop

Ermäßigung gültig für max. 4 Tickets in der Kategorie 1 & Kinderkategorie im Vorverkauf unter Angabe der ersten fünf Ziffern der Abonummer im Rabattcode-Feld.