Die neue Show von Holiday on Ice entführt auf eine magische Reise in das utopische Paradies von ATLANTIS, jenem Inselreich, das innerhalb eines Tages und einer Nacht im Meer versank! Das Inselreich ATLANTIS gibt seit Jahrhunderten Wissenschaftlern und Historikern Rätsel auf und beflügelt gleichzeitig unsere Phantasien und Träume. Damit bietet ATLANTIS einen unglaublichen Ideen-Fundus für alle entscheidenden Aspekte einer mitreißenden Live-Show auf dem Eis: Dramaturgie, Choreographie, Kostüme, Szenerie und Musik!

Holiday on Ice ATLANTIS ist eine Hommage an das versunkene Paradies und heißt die Zuschauerinnen und Zuschauer in dem wohl prachtvollsten, reichsten und zauberhaftesten Inselreich aller Legenden willkommen.

Mit ATLANTIS zeigt Holiday on Ice atemberaubende Eis- und Luftakrobatik, fantastische Kostüme und überraschende Effekte in einer mitreißenden Live-Darbietung. Die beliebteste Eis-Show der Welt erreicht damit eine neue Dimension und lässt Holiday on Ice zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie werden.

35 internationale Eiskunstlaufprofis erwecken in farbenprächtigen Bühnenbildern den Mythos der magischen Stadt zu neuem Leben und präsentieren in dieser einzigartigen Show spektakuläre Über- und Unterwasser-Szenarien und Geschichten des Lebens und der Liebe in ATLANTIS.

BVZ AboClub-Mitglieder erhalten 10 % Rabatt auf Tickets!

Erhältlich unter 01/891 00-480 sowie service@stadthalle.com. Rabatt wird nach Vorlage der BVZ AboClub-Karte direkt an der Kassa abgezogen. Max. 2 Vollpreistickets ab Kategorie B für Shows am Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag (15 Uhr). Buchbar bis 10. Dezember 2018, solange der Vorrat reicht!