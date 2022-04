Große Lyrik, neu vertont: Philipp Hochmair in Grafenegg

Philipp Hochmair und seine Band „Die Elektrohand Gottes“ verwandeln Schillers berühmte Balladen in ein exzessives Rockkonzert. Er greift in das große Sprachwerk Schillers ein, sucht den pochenden Herzschlag der Worte und treibt mit diesen literarischen Kostbarkeiten ein schier unglaubliches Selbstexperiment. Schiller Rave Balladen ist gleichzeitig Klassiker-Übermalung und Befreiung.

In „Jedermann Reloaded“ schlüpft er in alle Rollen und macht Hugo von Hofmannsthals Klassiker zu einem vielstimmigen Monolog. Sein Jedermann ist ein Rockstar. Gemeinsam mit den experimentellen Sounds seiner Band verwandelt Philipp Hochmair das 100 Jahre alte Mysterienspiel in ein apokalyptisches Sprech-Konzert.

Philipp Hochmair ist seit Jahren ein Publikumsmagnet auf den Theaterbühnen. Unvergesslich bleibt sein Auftritt im „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen im Jahr 2018, als er kurzfristig für Tobias Moretti eingesprungen ist und seine charmante Rolle als Joachim Schnitzler bei der ORF-Erfolgsserie „Vorstadtweiber“. Kürzlich war er in der Rolle des Reinhard Heydrich im ORF und ZDF in „Die Wannseekonferenz“ zu sehen, seine bisher größte Herausforderung.