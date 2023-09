Chalets am Gartensee – Urlaub im Gartenparadies

Wie klingt Stille? Wie hell können Sterne leuchten? Wie süß Beeren schmecken? Wie fühlt sich ein sonnenwarmer Fels an? Und: Beruhigt Lavendelduft tatsächlich? Die Kittenberger Chalets am Gartensee haben die Antwort. Durchatmen, die Natur um sich und in sich spüren… Erleben Sie einen einzigartigen Urlaub im Garten und entdecken Sie eine lebendige, blühende, plätschernde und duftende Ruheoase, die Wohnen im Garten mit Chalet-Komfort verbindet.

20 außergewöhnliche Chalets mit fantastischen, privaten Themengärten inklusive Gartensauna, Feuerwasserwanne oder heißer Badewanne in vier verschiedenen Kategorien stehen zum Entspannen und Erholen für Sie zur Auswahl. So kommt in einem Garten asiatisches Flair auf, in einem anderen toskanische Träume und im nächsten spürt man Wildromantik, wie etwa im Bauerngarten. Die südseitige Lage bietet vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang einen traumhaften 360 Grad- Rundumblick und Ausblick bis zum Voralpenland.

Herzstück der Anlage ist der 3.400 m2 große, von jedem Chalet separat begehbare Gartensee, der mit glasklarem Wasser für Erfrischung sorgt. Der Fokus liegt auf Ruhe und Erholung. Ob beim Lauschen des Windes in den Blättern in den verschiedenen Themengärten, beim Beobachten des glitzernden Wassers oder beim Flanieren durch die herrlichen Weiten der Weinregion Kamptal. Wenn die Tage wieder kürzer werden, legt der Altweibersommer sein schönstes Kleid über das idyllische Chaletdorf – der sogenannte "Waldviertler Indian Summer".

Erleben Sie den genussvollen Blumenherbst im Kamptal mit leuchtendem Herbstlaub, goldenen Blättern und prachtvollen reifen Früchten des Gartens. Es fällt ein besonders magisches Licht auf den glasklaren Gartensee und die vielen Pflanzen und Blumenblüten in den zwanzig verschiedenen Privatthemengärten eines jeden Chalets. Schöner als im Film – sitzt man erste Reihe fußfrei auf seiner Terrasse und beobachtet die Natur – kuschelig in eine flauschige Decke gewickelt, mit einer heißen Tasse Tee in der Hand und genießt eine fantastische Auszeit im Urlaubsparadies im Kamptal.

Der Blumenherbst lädt zusätzlich zu wundervollen Aktivitäten in der bunten Natur ein. So lassen sich ausgedehnte Spaziergänge durch die Weinrieden direkt vor den Chalets erleben, mit den hauseigenen E-Bikes radeln Sie gemütlich durch die Gegend um Schiltern sowie Langenlois und können so beobachten, wie die Winzer ihre Ernte einfahren.

Die Sehnsucht nach Natur, nach Einfachheit, nach Ruhe, nach Entdeckerlust und erdigen Berührungen findet hier ihre Erfüllung. Sich wieder spüren, runterkommen und Freude an der Natur erleben.

Direkt angrenzend an die Chalets am Gartensee begeistern die Kittenberger Erlebnisgärten mit 50 verschieden gestalteten Themengärten auf 60.000 m² zu jeder Jahreszeit. Das TOP-Ausflugsziel lockt mit traumhaft blühenden Gärten voller Gestaltungsideen, gemütlichen Lauben, dem tierischen Bauerngarten mit Alpakas, Kängurus, Ziegen und Ponys, dem großzügigen Abenteuergarten für Groß & Klein und einem vielseitigen Veranstaltungsprogramm. Für Chaletgäste ist der Eintritt während des Aufenthalts inkludiert.

AboClub-Rabatt:

Abonnentinnen und Abonnenten erhalten 10% Rabatt auf den Chaletpreis, erhältlich mit dem Buchungscode BVZ. Nur einlösbar bei direkten Buchungen unter willkommen@kittenberger-urlaub.at oder 02734-8228-80.

Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar und nicht in bar ablösbar. Buchungszeitraum 1. Oktober bis 20. Dezember 2023