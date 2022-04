Die edlen Pferde aus der Kaiserzeit, ein Muss für alle Pferdeliebhaber

Mittlerweile ist die Lipizzanergala ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Lipizzaner-Dependance am niederösterreichischen Heldenberg sowie ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie! Während der heißen Sommermonate dürfen die erfahrenen Schulhengste die Vorzüge der komfortablen Anlage mit ihren großzügigen Paddockboxen und schönen Weideflächen genießen. Bevor sich die Hengste allerdings in ihren wohlverdienten Sommerurlaub verabschieden, zeigen sie am Heldenberg nochmals ihr Können und das in einem ganz besonderen Schlossambiente. Im Rahmen der Galavorführung unter freiem Himmel präsentiert das Weiße Ballett der Spanischen Hofreitschule alle Gänge und Touren der Hohen Schule, Pas de Deux, Arbeit an der Hand sowie am langen Zügel, die Schulen über der Erde und die Schulquadrille.

Perfekte Reitkunst trifft auf das „Opernstudio der Wiener Staatsoper“, erstmals werden die majestätischen Hengste und ihre Bereiter von den herausragendsten Gesangstalenten der Wiener Staatsoper musikalisch begleitet.

Termin: 2. Juli 2022, Beginn 18.30 Uhr

