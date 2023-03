Beste Unterhaltung im Kulturzentrum Marchfeld Strasshof

DIE PETER ALEXANDER REVUE

Donnerstag, 25. März, 19 Uhr

Die Peter Alexander Revue wird viele Erinnerungen an den beliebten Entertainer wachrufen. Das Konzert mit den größten Hits von Peter Alexander mit Schauspieler & Sänger Nik Raspotnik als Peter und der Dolce Vita Begleitband! Nik begeistert, zum Verwechseln ähnlich, in dieser Hommage an einen der beliebtesten und erfolgreichsten österreichischen Entertainer das Publikum!

WEANA SCHMANKERLN

Samstag, 1. April, 19 Uhr

In „Weana Schmankerln“ mit Sänger Andy Lee Lang, Harmonika-Spieler Herbert Schöndorfer und „Gschichtsdrucka“ Peter Feuchtinger sind die bekanntesten Wiener Lieder zu hören. Manchmal mischt sich auch das eine oder andere Austro Pop Lied dazu. Dazwischen gibt's lustige Gedichte und Geschichten über und mit Wienern, was auch fürs Publikum außerhalb Wiens unterhaltsam ist – weil sich jede/r wiederfindet.

EINE GIFTIGE AFFÄRE

Freitag, 14. April, 19 Uhr

Therese und Ludwig haben eine Affäre. Bei einem Abendessen in einem exklusiven japanischen Restaurant wollen sie diese ihren Ehepartnern gestehen. Zunächst scheint das Unterfangen tatsächlich zu gelingen. Doch dann kosten alle vom Kugelfisch, dessen Gift unerwartet euphorische Zustände auslöst. Zusehends fallen die Hemmungen und schließlich jagt in der Komödie ein pikantes Geständnis das nächste…

TANZABEND IM KUMST

Samstag, 22.April, Einlass ab 18 Uhr

Tolle Tanzmusik mit der Dolce Vita Band garantiert einen unterhaltsamen Abend! Auch für Ihr leibliches Wohl wird bestens gesorgt.

ALICE IM WUNDERLAND

23. & 30. April, 17 Uhr, 29. April, 19 Uhr

Die Musical-Fassung von „Alice im Wunderland“ von Walther Slaughter und Henry Savile Clarke hält sich nahe an die Vorlagedes berühmten Kinderbuch-Klassikers „Alice’s Adventures in Wonderland“ und ihrer Fortsetzung „Through the Looking-Glass“. Schwungvoll werden die absurden Begebenheiten und Charaktere auf die Bühne gebracht und begeistern heute noch, wie zur Entstehungszeit, ihr Publikum.

LET`S ROCK MIT DEN COVERBEETS

Samstag, 13 .Mai, 19 Uhr

Die Coverbeets präsentieren einen Querschnitt der wichtigsten Stationen der Rockmusik und schaffen es durch ihr abwechslungsreiches Programm sowohl mit rocking lauten Tönen zu begeistern, als auch mit der einen oder anderen Rockballade zu berühren. Bei den Live Konzerten kann das Publikum richtig mitgehen, denn egal welches Alter, ob 18 oder 80, jeder kennt die von den Coverbeets interpretierten Klassiker der Rockmusik. Von Bryan Adams, Beatles, Eric Clapton, Dire Straits, Guns N‘ Roses, Gary Moore, Pink Floyd, Rolling Stones bis ZZ Top. So zu sagen: Classic Rock von A bis Z.

PETER & TEKAL

Samstag, 10. Juni, 19.30 Uhr

25 Jahre ist es her, dass Allgemeinmediziner Ronny Tekal und sein Patient Norbert Peter ihre „Doktorspiele“ präsentierten. Seitdem haben die Medizinkabarettisten von der Bühnenordination aus das Land ein Stückchen gesünder gemacht. Schließlich gilt Lachen als die beste Medizin. In ihrem „Medizinkabarett“ werfen sie zum Jubiläum einen Blick hinter die Kulissen der Gesundheitsmaschinerie und unter den weißen Kittel.

