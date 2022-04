INSIEME: „La Notte Italiana“ – Italo Pop Non Stop – Best Of VI

Nach den großen Erfolgen in den Vorjahren gastiert INSIEME mit „La Notte Italiana – Italo Pop Non Stop, Best of VI“ erstmals im Wolkenturm von Schloss Grafenegg. Italienische Musik, die Vorfreude auf laue Sommernächte, Tage am Strand – das neue Programm wartet auf Sie!

Über 100 ausverkaufte Vorstellungen, mehr als 40.000 Besucher, das zeichnete die überaus erfolgreiche Musicalproduktion des Wiener Metropol „Ti Amo“ aus, die bereits mehrfach Wiederaufnahme feierte. Nach „Ti Amo“ folgte der nächste logische Schritt: Die Hauptakteure des Musicals haben sich als Band INSIEME zusammengetan und zaubern nun mit Hits wie „Ti amo“, „Azzuro“ oder „Ciao amici ciao“ im Handumdrehen Italien-Feeling. Der musikalische Bogen spannt sich von Glanz-Arien wie „Nessun Dorma“ bis zur Rap-Fassung von „Tu Vuò Fà L’americano". Italo-Oldies wie „Volare“ dürfen da ebenso wenig fehlen wie „Adesso Tu“, „Laura Non C’è“ und „Vivo Per Lei“. Die vier Stimmen von Monika Ballwein, Christian Deix, Erik Arno und Rene Velazquez-Diaz sind die perfekte Mischung für einen Abend, der die Gäste von Sitzen reißen wird.

Die Kulisse von Schloss Grafenegg mit dem Wolkenturm und der herrliche Schlosspark bilden die perfekte Kulisse für dieses Sommer Open Air.

