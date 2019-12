Mehr als 800 internationale und nationale Aussteller aus rund 80 Ländern machen die Ferien-Messe zur führenden Tourismus-Messe in Österreich. Traditionell übernehmen auch bei der 44. Ausgabe der Publikumsmesse ein internationales Land sowie ein heimisches Bundesland die Patronanz. Das Partnerland 2020 präsentiert ein absolutes Karibik-Highlight - die Dominikanische Republik. Als Partnerregion tritt heuer das schöne SalzburgerLand mit all seinen Sehenswürdigkeiten auf. Zusammen mit der gleichzeitig stattfindenden Vienna Autoshow rechnet Veranstalter Reed Exhibitions wieder mit rund 150.000 Besuchern.

In dieser Edition dürfen die Besucher den Inselstaat in der Karibik mit fast 11 Millionen Einwohnern näher kennenlernen. Besonders hervorheben wird die Dominikanische Republik ihre wunderbaren Sehenswürdigkeiten, wie die bezaubernde Altstadt in der Hauptstadt Santo Domingo, die Must-Sees in Puerto Plata, wie die Seilbahn und die Festung San Felipe, die malerische Halbinsel Samaná mit dem Nationalpark Los Haitises und die über 2000 Buckelwale sowie die Bilderbuch-Strände samt hochwertigen Hotels der Region Punta Cana. Mit Verkostungen soll den Interessierten die vielfältige Kulinarik nähergebracht werden. Untermalt wird der Messeauftritt mit Live-Musik, einer folkloristischen Tanzgruppe und der Präsentation von landestypischem Kunsthandwerk samt einem Zigarrendreher, dem man live bei seiner Arbeit zuschauen kann.

Urlaub kann auch in der Heimat schön sein

Wie schön Urlaub in der Heimat sein kann, zeigt die Partnerregion SalzburgerLand. Neben der vielfältigen Flora und Fauna, die vor allem für Outdoor-Freunde besonders attraktiv ist, bietet das Mozart-Bundesland einige Jubiläumsausgaben von kulturellen sowie sportlichen Events für das Jahr 2020 und diese werden auf der Ferien-Messe Wien dem Publikum schmackhaft gemacht. Dazu gehören vor allem die weltweit renommierten Salzburger Festspiele, die ihre 100-jährige Erfolgsgeschichte feiern. Dies wird mit internationalen Stars sowie Konzerten mit den großen Orchestern und Dirigenten zelebriert. Das Salzburg Museum bietet eine Landesausstellung mit dem Titel „Großes Welttheater – 100 Jahre Salzburger Festspiele“. Ein Vierteljahrhundert gibt es den Salzburger Bauernherbst nun schon. Die traditionelle Veranstaltung rund um das bäuerliche Leben ist nicht mehr aus dem Eventkalender wegzudenken. Saalfelden Leogang ist erneut Gastgeber der actionreichen UCI Mountain Bike Downhill World Championships, und das sollten sich alle Sportfans keinesfalls entgehen lassen.

Alle Informationen unter www.ferien-messe.at

