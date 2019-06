Andy Lee Lang – The Elvis Presley Story: Anlässlich des 25. Todestages von Elvis Presley produzierte Andy Lee Lang eine brandneue musikalische Revue mit allen wichtigen Momenten der Karriere des „King of Rock“. Freitag, 23. August, 20 Uhr (Einlass um 19 Uhr), Burg Gars am Kamp.

Die Paldauer hautnah: Die Schlagerstars begeistern seit Jahrzehnten die Konzertbesucher mit ihren eigenen Ideen und einzigartigen Bühnenshows. Freitag, 6. September, 20 Uhr (Einlass um 19 Uhr), Burg Gars am Kamp.

Jazz Brunch – LA Sunslope Club: Gute Musik und gutes Essen im stimmungsvollen Ambiente ist angesagt. Sonntag, 8. September, 10 Uhr (Einlass um 9.30 Uhr). Restaurant zum Roten Hahn, St. Pölten.

Alex Kristan – Lebhaft: Der Comedian verbringt auf der Bühne eine Resozialisierungsnacht auf Staatskosten und das Publikum ist mit dabei. Freitag, 20. September, 20 Uhr (Einlass um 19 Uhr), Pielachtalhalle Ober-Grafendorf.

The Simon und Garfunkel Story: Die Geschichte des legendären Duos ist live mit Band und all ihren großen Hits zu hören. Samstag, 21. September, 20 Uhr (Einlass um 19 Uhr), Pielachtalhalle Ober-Grafendorf.

Weinzettl & Rudle – zum x-ten Mal: Die beiden Kabarettisten berichten in ihrem 10. Programm zum x-ten Mal über Nichtigkeiten in der Beziehung. Donnerstag, 26. September, 20 Uhr (Einlass um 19 Uhr), Römerhalle Mautern.

Peter & Tekal – Gesund gelacht: Ein Blick hinter die Kulissen der Gesundheitsmaschine sorgt garantiert für Lacher. Freitag, 27. September, 20 Uhr (Einlass um 19 Uhr), Michelbachhalle in Michelbach.

Rabatt für Abonnenten!

BVZ-Abonnenten erhalten auf alle genannten Veranstaltungen 2 Euro Rabatt auf Tickets.

Erhältlich auf BVZ.at/ticketshop oder mit dem Kennwort „BVZ“ und Vorlage der AboClub-Karte bei den Raiffeisenbanken am Veranstaltungsort und bei Orthopädie Sodek St. Pölten (Franziskanergasse 3, Tel. 02742/3551260).

Angebot gültig für max. 2 Tickets. Begrenztes Kontingent an ermäßigten Karten.