Es geht wieder los: Volle Unterhaltung mit Bestmanagement

DAMENSPITZERL

Lydia Prenner-Kasper lädt zu iluminierenden Abenden am 1. April in Grafenwörth und am 2. April in St. Pölten. Es geht ab in die Höhen eines glücklich-beschwingten Damenspitzerls.

BOHEMIAN RHAPSODY

Nach dem Erfolg von „Tina – Die Show“ präsentiert der Mastermind der Legends of Rock Luigi Kainrath am 26. März in Grafenwörth sein neuestes Projekt „BOHEMIAN RHAPSODY – The Music of QUEEN“. Frisch, mitreißend und leidenschaftlich wird die Musik der Kultband Queen „on stage“ präsentiert und zwar im speziellen Sound der Legends of Rock.

DIE PALDAUER

Die Paldauer zählen seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Schlagerbands in Europa. Mit ihren eigenen Ideen und einzigartigen Bühnenshows waren sie immer Vorreiter in der Branche und wurden zigfach kopiert. Ihr Programm „Hautnah“ spielen sie am 11. Juni in Ober-Grafendorf.

WALTER K AMMERHOFER

Für jede Menge Lacher sorgt der Kabarettist Walter Kammerhofer am 9. April in Ober-Grafendorf, am 21. April in Liezen, am 28. April in Leonding, am 6. Mai in Altlengbach sowie am 11. und 12. Mai in Zwettl.

„GAGS, GAGS, GAGS!“

Das Stermann & Grissemann-Universum aus feiner Beschimpfung, Sinnsabotage und Selbstdemontage, Nonsense, bizarrer Parodie, Persiflage und Polemik erlaubt sich eine neue, nicht geahnte Ausdehnung am 28. April in Zwettl und am 29. April in Grafenwörth

