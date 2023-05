Perfekt als Geschenk: Urlaub in der Box

Jeder Kunde entscheidet selbst, wann und wohin die Reise gehen soll. Gebucht werden kann innerhalb von drei Jahren. Mit der Urlaubsbox geht es auf Entdeckungsreise, um Europa von seinen schönsten Seiten zu erleben. Ganz in diesem Sinne warten zwei Übernachtungen in einem Traumhotel in einer der schönsten Metropolen Europas. Zur Auswahl stehen viele tolle Städte, wie zum Beispiel Wien, Budapest, Prag, Rom, Florenz und auch Deutschlands Städte wie Berlin, Dresden, München, Nürnberg, Frankfurt, Düsseldorf und viele mehr. Weltberühmte Sehenswürdigkeiten und Flaniermeilen, Bars und Restaurants laden zu außergewöhnlichen Momenten ein. Die Urlaubsbox „Städtetrip“ beinhaltet einen Kurzurlaub mit zwei Übernachtungen für zwei Personen in einem zentralen VierSterne-Hotel nach Wahl inklusive Frühstücksbuffet.