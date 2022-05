Von Kabarett bis Reggae: Unterhaltungsprogramm für alle!

HOCHTIEF MIT GERY SEIDL

Hoch und Tief – lasst uns surfen auf den Wellen des Lebens – das macht Kabarettist Geri Seidl am Freitag, 10. Juni, um 19.30Uhr in der Pielachtalhalle in Ober-Grafendorf.

DIE PALDAUER HAUTNAH

Die Paldauer treten am Samstag, 11. Juni, um 19.30 Uhr, in der Pielachtalhalle in Ober-Grafendorf auf. Die erfolgreiche Schlagerband spielt Lieder aus ihrer Anfangszeit bis – hin zu den aktuellsten Hits – und natürlich einige außergewöhnliche musikalische Überraschungen. „Hautnah“ erleben kann man die Paldauer bereits eine Stunde vor Konzertbeginn .

BAYRISCHER REBELL

Hans Söllner jault und flüstert – schreit und schimpft – spricht und erzählt – lacht und grinst – macht einen traurig oder fröhlich – treibt einen voran und hält einen fest – am Donnerstag, 7. Juli, 19.30 Uhr, beim OpenAir-Konzert am Parkplatz des Stadtsaales Hollabrunn.

ROCK’N’ROLL HITS

Andy Lee Lang & The Spirit geben am Freitag, 8. Juli, um 19.30 Uhr ein Open-Air-Konzert am Parkplatz des Stadtsaales Hollabrunn. Eine der besten Rock’n’Roll-Show-Bands in Europa bringt ein Feuerwerk von Musik und Performance auf die Bühne.

AboClub-Vorteil

AboClub-Mitglieder erhalten 2 Euro Rabatt auf Tickets.

Einfach unter Angabe der ersten 5 Ziffern der Abonnumer unter www.bestmanagement.at