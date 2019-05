Im Jubiläumsjahr 2019 präsentiert Intendant Michael Garschall die Königin aller Operetten: Am 4. Oktober 2019 eröffnet die „Fledermaus“ von Johann Strauss in der Regie von Marcus Ganser die Festsaison des erfolgreichen niederösterreichischen Festivals. Publikumsliebling Alexander Kaimbacher kehrt in der Partie des „Eisenstein“ nach Blindenmarkt zurück. Willi Narowetz schlüpft in die Rolle des „Frosch“. Kurt Dlouhy wird einmal mehr für einen unvergesslichen Operettenabend in der Ybbsfeldhalle Blindenmarkt sorgen!

Alle Infos auf www.herbsttage.at

Abonnenten sparen 3 Euro auf Eintrittskarten

Abonnenten der BVZ erhalten am 11. und 25. Oktober 3 Euro Rabatt auf Eintrittskarten. Erhältlich mit dem Kennwort „BVZ-AboClub“ & Angabe der Abonummer unter Tel. 07473/66680 oder karten@herbsttage.at. Vorteilspreis gültig für max. 2 Tickets im Vorverkauf, Tickets nach Verfügbarkeit.