David Garrett: Iconic Tour 2023 in Grafenegg

Das neue Album von Stargeiger David Garrett „Iconic“ ist inspiriert von jenen legendären Geigern, deren Glanzstücke und gefühlvolle Melodien ihn schon als Kind begeisterten. Musik von Bach, Dvořák, Gluck, Kreisler, Mendelssohn und Schumann, um nur einige zu nennen, erklingt in neuen Bearbeitungen für Violine und Gitarre. Dieses wunderbare Projekt geht 2023 nun erstmalig auf Tournee und gastiert am Donnerstag, 6. Juli, im Wolkenturm in Grafenegg.

Mit seiner individuellen Auswahl von Stücken erinnert David Garrett an das Goldene Zeitalter der Geigenvirtuosen. Ihnen und anderen galt die Bewunderung des jungen Musikers, ihnen wollte er es künstlerisch gleichtun und so vertiefte er sich in ihre epochalen Aufnahmen. Begleitet wird Garrett von dem Gitarristen Franck van der Heijden und Rogier van Wegberg am Bass.

AboClub-Vorteil

Abonnenten erhalten 3 Euro Rabatt für die Show am 6. Juli im Wolkenturm Grafenegg. Einzulösen unter Angabe der ersten fünf Ziffern der Abonummer im BVZ-Ticketshop.