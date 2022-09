3 Euro Rabatt Traumhafte Welten bei Disney on Ice

Lesezeit: 2 Min

Foto: Feld Entertainment Disney

D ie Zuschauer setzen in der actiongeladenen Produktion von „Disney On Ice präsentiert Traumhafte Welten“ die Segel zu einer abenteuerlichen Reise durch die stürmische See und wandern über schneebedeckte Berge.