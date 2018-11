Wenn am Heiligen Abend das Christkind in die Häuser und Wohnungen kommt, dann wartet meist ein schön geschmückter Christbaum, damit der Geschenkebringer viele Packerl darunterlegen kann. Der Duft des frischen Baumes und von angezündeten Kerzen liegt im Raum. Der Glanz der bunten Kugeln, Sterne und des Lametta bringen besinnliche Stimmung.

Der Klassiker unter den Christbäumen ist die Nordmanntanne. Der Baum wächst sehr gleichmäßig, ist buschig und dicht. Aufgrund der langen Wuchsdauer ist der Baum allerdings der teuerste unter den Christbäumen. Die dunkelgrünen Nadeln sind ganz weich und stechen nicht – damit können auch Kinder beim Schmücken besser mithelfen. Die starken Zweige der Nordmanntanne können auch schweren Christbaumschmuck tragen. Auch Blaufichten und Fichten werden gerne als Christbäume verwendet.

Wer nicht möchte, dass sein Christbaum abgesägt wird, kann auch lebenden Baum erwerben. Dieser wird in einem Topf mit Erde ins Zimmer gestellt und nach den Feierlichkeiten wieder ausgepflanzt. Die lebenden Bäume benötigen allerdings viel Pflege und müssen regelmäßig gegossen werden.

