Mit ihrem überwältigenden Talent, mit Musik Emotionen und Dramatik zu transportieren, prägen John Williams und Hans Zimmer seit Jahrzehnten die Filmwelt. Sie erschaffen durch ihre Kompositionen unvergessliche Gefühle, Eindrücke und Erinnerungen, ohne die die großen Filmhits vielleicht nur noch halb so beeindruckend, spannend oder aufregend wären. Alleine Williams wurde für seine Werke bereits über 50 Mal für einen Oscar und mehr als 75 Mal für einen Grammy nominiert.

Unverwechselbare Klassiker wie etwa die Soundtracks aus „Star Wars“, „Harry Potter“, „The Dark Knight“, „Fluch der Karibik“, „Jurassic Park“ und „Indiana Jones“ präsentiert „Hollywood’s Greatest Hits: The Very Best of John Williams & Hans Zimmer“ nun in einem spektakulären Klang- und Konzertereignis! Die vom „New Vision Sound Orchestra“ unter der Leitung des Dirigenten Maestro Tiberiu Oprea und des Konzertmeisters Robert Stefan präsentierte Show wird zudem durch die unterhaltsame Live-Moderation von Bill Mockridge ergänzt.

