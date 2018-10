Über 8.000 Besucher strömten zur BabyExpo in die Arena Nova, die nach 17 Jahren in Wien 2017 zum ersten Mal auch in Niederösterreichs populärster Event-Location stattfand. Die zweite Auflage findet vom 16. - 18. November 2018 statt, der große Erfolg führt zu einer Vergrößerung der Veranstaltung. Zumindest eine zusätzliche Halle ist geplant, das Programm wird ebenfalls erweitert. Mehr Platz für neue Aussteller und das Publikum, das bei dem doch überraschend großen Ansturm regelrecht unfreiwillige "Kinderwagen-Staus" erzeugte.

Rund 200 nationale und internationale Hersteller und Händler präsentieren die neuesten Produkte im Baby-Sektor, alle relevanten Bereiche sind abgedeckt. Informationen zu Schwangerschaft, Geburt und den ersten Jahren erwarten die Besucher an den zahlreichen Info-Ständen und im Rahmenprogramm.

Das tägliche Bühnenprogramm mit dem legendären Väter-Wickelwettbewerb und sensationellen Preisen vom Schnullerset bis zum Autositz und Kinderwagen bietet Unterhaltung für die ganze Familie, für Betreuung und Versorgung ist ebenfalls gesorgt: BabyBar, hochwertige Gastronomie, Krabbelstube sowie eine eigene Still-Lounge und großzügige Wickelbereiche. Die Schwangeren-Lounge als Entspannungs-Oase bietet wertvolle Infos rund um Schwangerschaft und positive Geburtserfahrung.

Die Arena Nova lockt mit Gratis-Parkplätzen für alle Besucher - wer mit dem Zug kommt, kann die Messe gemütlich mit dem kostenlosen Shuttle-Bus vom Bahnhof erreichen.

Laufend aktualisierte Informationen zur BabyExpo gibt es auf www.babyexpo.at

BabyExpo Wiener Neustadt 2018

16. - 18. November 2018

täglich 10 - 18 Uhr

Arena Nova

