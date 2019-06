Burgmaus Forfel startet in die nächste Saison und freut sich von 6. bis 28. Juli jeweils Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr auf viele neugierige Gesichter, die mit ihr die Burg erkunden wollen.

Für Mutige ab sechs Jahren ist beim Mitmachtheater wieder Spannung angesagt, wenn das Gespenst ein Gedicht schreiben muss und dabei Hilfe braucht. Magier Merlix präsentiert fantastische Magie auf der großen Marktplatzbühne! Mit einem großartigen Programm wartet Salamanda auch heuer wieder auf. Höhepunkt ist der Auftritt von Gruselhexe Griselda und für die Allerkleinsten das Puppentheater. Dort heißt es: Manege frei für den Hundezirkus.

Mit viel Glück gibt es die Möglichkeit, Familientickets zu gewinnen. Diese sind am BVZ-Tag, am Sonntag, 14. Juli, einzulösen. Und so kann man mitmachen: Postkarte mit Kennwort „Burgmaus Forfel“ an AboClub, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, eine Mail an aboclub@bvz.at(Name, Adresse und Abonummer angeben) oder direkt hier.

Einsendeschluss ist der 4. Juli 2019