Nicht nur wegen der schönen Naturlandschaften, flachen Radwege und weil hier an 300 Tagen im Jahr die Sonne scheint, ist das Burgenland für Groß und Klein immer eine Reise wert. Sondern auch weil hier besonders nette Gastgeber und richtig tolle Freizeitmöglichkeiten für die ganze Familie warten.

Ob Urlaub in einem erstklassigen Familienhotel, Badespaß mit der längsten VR-Wasserrutsche der Welt, Abenteuer in einer Jurte oder am Campingplatz direkt am Neusiedler See, Traktor fahren am Bauernhof, Fun und Action im größten Freizeitpark Österreichs oder Kultur und Geschichte zum Mitmachen in Schlössern und Burgen – Langweile kommt hier bestimmt keine auf.

Die best for family-Betriebe haben für jeden Geschmack, jedes Zeitfenster und jedes Geldbörserl etwas anzubieten. Ausflugstipps für die ganze Familie sowie alles über das Burgenland-Maskottchen Ottokar Storch gibt es auf www.bestforfamily.at!

Auf die AboClub-Mitglieder warten diesmal „burgenlandstarke“ Preise: Zu gewinnen gibt es neben einem Urlaub am Bauernhof im Burgenland für zwei Erwachsene und zwei Kinder für zwei Nächte, Tageseintritte im Familypark in St. Margarethen sowie Tageseintritte in die Sonnentherme Lutzmannsburg für die ganze Familie.

Beantwortet die Frage „Wo im Burgenland verbringt ihr euren Urlaub am liebsten?“, tragt die AboClub-Nummer ein und schon seid ihr bei der Verlosung dabei!

Einsendeschluss ist der 6. Oktober 2019