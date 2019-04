Das Ausseerland im Salzkammergut steht von 30. Mai bis 2. Juni ganz im Zeichen des Narzissenfests, das dieses Jahr seinen 60. Geburtstag feiert. Das erste Highlight findet bereits am Samstag, 25. Mai, statt, wenn im Kur- und Congresshaus Bad Aussee die neuen Narzissenhoheiten gewählt werden. Ab Donnerstag, 30. Mai, werden im gesamten Ausseerland-Salzkammergut Veranstaltungen rund um das Motto Tracht, Tanz und Musik abgehalten.

Höhepunkt ist der Festsonntag am 2. Juni. An diesem Tag begeistert der Stadtkorso – kunstvoll angefertigte Blütenfiguren werden an verschiedenen Plätzen ausgestellt – ab 8 Uhr im Stadtzentrum von Bad Aussee Gäste aus nah und fern. Ab 14.30 Uhr schaukeln die Narzissenfiguren über den Grundlsee. „Im Jubiläumsjahr haben wir für unsere Gäste ein besonders attraktives Programm erstellt“, freut sich Narzissenfestobmann Rudolf Grill. Ein Besuch beim Narzissenfest lohnt sich auf alle Fälle – am besten kombiniert mit einem Urlaub: Denn das Ausseerland bietet Natur- und Kunstliebhabern, Familien sowie Abenteuerurlaubern und Wellnessgästen jede Menge Abwechslung.

AboClub-Gewinnspiel

Abonnenten können ein Doppelzimmer mit Frühstück für zwei Personen von 29. Mai bis 3. Juni 2019 im wunderbaren Hotel „Gasthof zum Hirschen“ in Altaussee gewinnen!

Und so können Sie mitspielen: Postkarte mit BVZ-Abonummer & Kennwort „Narzissenfest“ an den BVZ-AboClub, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, eine Mail an aboclub@bvz.at oder hier online mitmachen. Einsendeschluss: 13. Mai 2019.