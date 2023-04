10 Prozent Rabatt im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz

Wie war es, in einem Weinviertler Dorf um 1900 zu leben und zu arbeiten? Das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz lädt ein, in das Alltagsleben von damals einzutauchen. Zu bewundern sind rund 80 wiedererrichtete Objekte aus dem Weinviertel, die von farbenprächtigen Bauerngärten mit allerlei Pflanzenraritäten gesäumt sind. Blühende Vorgärten zieren historische Wohn- und Handwerkshäuser, alte Obstbaumsorten stehen neben Stadeln und Kräuter- und Gemüsegärten sind neben Kapellen oder der Dorfschule zu finden. Ziegen, Schweine, Kaninchen und Geflügel, alles was zu einem richtigen Gehöft gehört, findet sich am „Lebenden Bauernhof“. Ergänzt werden die authentisch eingerichteten Gebäude durch mehrere Ausstellungen, die das Leben und Arbeiten anno dazumal thematisieren. Nach einem Spaziergang durchs Museumsdorf lockt das urige Dorfwirtshaus mit feiner Hausmannskost. Viele Picknickmöglichkeiten, zwei Spielplätze für Kinder und ein Museumsshop runden das Angebot ab.

Wie fühlt es sich an, auf einer Stroh- oder Rosshaarmatratze zu liegen? Wie stopft man Socken oder Strümpfe? Wie schwer ist es, einen Brotlaib in den Backofen zu schieben und wie viel oder wenig Licht spendet eine Kerze oder Petroleumlampe? Das alles und noch mehr können Besucher:innen im neu eingerichteten Kellerstöckl aus Erdpress selbst ausprobieren, denn hier ist angreifen und ausprobieren ausdrücklich erwünscht. Die unterschiedlichen Arbeiten geben einen kleinen Einblick in die zahlreichen Aufgaben und die Lebensumstände in einem Weinviertler Dorf um 1900.

In dieser Saison ist es auch erstmals möglich, laue Sommerabende in dörflichem Ambiente anno dazumal zu genießen. Jeden Mittwoch im Juli ist das Museumsdorf bis 21:00 Uhr geöffnet und auch das Dorfwirtshaus zum Jägerhaus lädt zum längeren Verweilen ein.

Das Vermittlungsformat „Alltag im Dorf – Wie war das damals?“ lädt wieder jeden Samstag, Sonn- und Feiertag ab 13 Uhr in den Häusern, Höfen und Werkstätten des Museumsdorf zum aktiven Erleben ein. Altes Handwerk, traditionelle Bräuche und der arbeitsintensive Alltag werden thematisiert. Das Programm ist abwechslungsreich – Sattler, Schuster und Wagner demonstrieren alte Handwerkstechniken, Kulturvermittler:innen erzählen von den Heiligen der Bauernfamilien, dem Arbeitsalltag der Tagelöhner:innen oder der Hygiene anno dazumal.

Öffnungszeiten: Bis 14. Oktober 9:30 – 18:00 Uhr, 15. Oktober bis 1. November 9:30 - 17:00 Uhr

Alle Veranstaltungen: https://www.museumsdorf.at/programm/veranstaltungen