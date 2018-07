Yoga kann jeder – gemäß seiner Natur! Von 20 bis 22. Juli 2018 kommen die verrücktesten Yogis aus Indien, Frankreich, Deutschland und Österreich an den Weißensee. Yoga – Dance – Nature – so der klingende Name des 3-tägigen internationalen Yogafestivals, dass in der Naturarena Stockenboi am Weißensee stattfindet.

Alle Infos und Bestellungen unter www.yogadancenature.at oder unter +43 (0) 20 20 201

