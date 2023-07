Als Abonnent zum Kino am Schloss!

Es gibt wieder tolle Filme und ein großartiges Rahmenprogramm. Los geht es täglich um 19 Uhr mit einem musikalischen Vorprogramm, das Team des Gasthaus Krifter sorgt vor Ort für das leibliche Wohl. Im Ambiente des Schlosshofes können sich die Gäste somit auf den jeweiligen Filmabend mit Musik und Kulinarik einstimmen.

Gestartet wird am Donnerstag, 10. August, mit dem beliebten Familienabend, bei dem der diesjährige Kassenschlager „Der Super Mario Bros. Film“ gezeigt wird. Am Freitag steht das Revival der Kultkomödie „Manta Manta Zwoter Teil“ rund um Til Schweiger am Programm, ehe am Samstag der österreichische Film „Sterne unter der Stadt“ für Romantik im Schlosshof sorgen wird. Weiter geht es am Sonntag mit der französischen Komödie „Meine schrecklich verwöhnte Familie“. Zum Abschluss wollen wir mit dem Film „Griechenland“ rund um Thomas Stipsits die Gäste in Urlaubsstimmung versetzen.

Der Kartenverkauf ist bereits gestartet. „Kino am Schloss“-Tickets sind online sowie am Gemeindeamt St. Peter/Au und bei Adeg Kaubeck in St. Peter/Au erhältlich.

Alle Infos: https://stpeterau.at/kino-am-schloss

AboClub-Vorteil:

Abonnentinnen und Abonnenten erhalten ein Glas Sekt oder Orangensaft gratis dazu!

Einfach Kupon ausdrucken, ausfüllen und gemeinsam mit der AboClub-Karte an der Kassa vorweisen.

Angebot gültig für max. 2 Erwachsene für die Vorstellungen im Kino am Schloss.